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Фасады самарских высоток украсят полотна художников

В этом году на фасадах высотных домов Самары появятся масштабные граффити. На конкурс эскизов художники из Москвы, Самары и Тольятти прислали более 120 работ. Тема - свободная. А «полотнами» станут дома, которые в этом сезоне обновят по региональной программе капитального ремонта.

Прием заявок стартовал в декабре 2017 года на сайте Фонда капитального ремонта и продлился до 15 февраля. Далее - несколько этапов согласования. Первый - судьи должны выбрать лучшие работы. Второй - согласование с местными жителями. Им отдают решающую роль в проекте.

Отбор самых удачных художественных решений экспертным жюри состоялся в минувшую среду. В его состав вошли глава Самары Елена Лапушкина, врио министра энергетики и ЖКХ региона Сергей Крайнев, руководитель Фонда капитального ремонта Михаил Архипов, главный архитектор областной столицы Алексей Самарцев, декан факультета дизайна СамГТУ Светлана Малышева, главный редактор «Самарской газеты» Наталья Федорова и другие.

 - Такой проект мы реализуем впервые. Идея родилась после поездки по городам, где мы видели много красивых граффити. Первые четыре дома оформили в прошлом году. Многие жители оценили рисунки, поэтому фонд решил не останавливаться на достигнутом, - рассказал Архипов.

В итоге после напряженных споров и обсуждений судьи определились. Первое место занял рисунок, где изображен Лев Толстой. Его планируют разместить на доме на улице Ново-Садовой. Второе место - окно с водопадом, предназначенное для высотки на Осипенко. Третье - экран смартфона, разбитый футбольным мячом.

По мнению организаторов конкурса, главным критерием отбора эскизов должна быть их новизна. Предпочтение решили отдать смелым идеям.

- Сейчас в городе есть граффити в виде портретов, мы хотим от этого уйти, чтобы сделать Самару более современной. Хотим равняться на Москву, Санкт- Петербург и европейские города, - пояснила соорганизатор конкурса Диана Абрамушкина.

Один из участников конкурса - художник Иван БВ придумал для своей работы сюжет, где девушка посылает воздушный поцелуй космонавту.

- Это очень крутая идея - дать возможность творческим людям проявить себя, тем более если твою работу потом смогут увидеть тысячи людей, - сказал художник.

Наносить изображения планируют в середине апреля. Многое будет зависеть от погодных условий, а также от того, как быстро доставят краску в Самару.

Руководство Фонда капремонта решило проводить подобные конкурсы раз в полгода, чтобы привлекать активную молодежь, граффитистов.

Кроме того, планируют раскрасить пять километров заборов и некоторые трансформаторные будки на туристических маршрутах.
Дата: 24 марта 2018 , 14:23
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Автор текста: Жанна Скокова
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