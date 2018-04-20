Летом 100 тысяч детей смогут посетить лагеря и санатории в Самарской области
В регионе будут работать 167 лагерей с дневным пребыванием, десять оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием и два палаточных лагеря в Волжском и Куйбышевском районах.
На базе детских оздоровительных лагерей «Волжский Артек» и «Волжанка» будут организованы специализированные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, будут организованы учебно-тренировочные сборы для воспитанников детско-юношеских спортивных школ, экспедиции и походы, соревнования и фестивали. Для детей, проводящих летние каникулы в Самаре, будет работать более 100 площадок по месту жительства.
Как сообщает управление информации и аналитики мэрии Самары, летом организуют отдых 100 тысяч ребят.
На базе детских оздоровительных лагерей «Волжский Артек» и «Волжанка» будут организованы специализированные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, будут организованы учебно-тренировочные сборы для воспитанников детско-юношеских спортивных школ, экспедиции и походы, соревнования и фестивали. Для детей, проводящих летние каникулы в Самаре, будет работать более 100 площадок по месту жительства.
Как сообщает управление информации и аналитики мэрии Самары, летом организуют отдых 100 тысяч ребят.
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