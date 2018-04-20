Летом 100 тысяч детей смогут посетить лагеря и санатории в Самарской области

На базе детских оздоровительных лагерей «Волжский Артек» и «Волжанка» будут организованы специализированные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Кроме того, будут организованы учебно-тренировочные сборы для воспитанников детско-юношеских спортивных школ, экспедиции и походы, соревнования и фестивали. Для детей, проводящих летние каникулы в Самаре, будет работать более 100 площадок по месту жительства.Как сообщает управление информации и аналитики мэрии Самары, летом организуют отдых 100 тысяч ребят.