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Летом 100 тысяч детей смогут посетить лагеря и санатории в Самарской области

В регионе будут работать 167 лагерей с дневным пребыванием, десять оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием и два палаточных лагеря в Волжском и Куйбышевском районах.

На базе детских оздоровительных лагерей «Волжский Артек» и «Волжанка» будут организованы специализированные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, будут организованы учебно-тренировочные сборы для воспитанников детско-юношеских спортивных школ, экспедиции и походы, соревнования и фестивали. Для детей, проводящих летние каникулы в Самаре, будет работать более 100 площадок по месту жительства.

Как сообщает управление информации и аналитики мэрии Самары, летом организуют отдых 100 тысяч ребят.
Дата: 20 апреля 2018 , 15:47
142
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: samadm.ru
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