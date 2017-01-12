11 января - День заповедников и национальных парков

Вчера отмечалась первая в году значимая экологическая дата - День заповедников и национальных парков. Губерния богата тремя особо охраняемыми природным территориями. Заинтересованных путешественников там ждут и надеются, что отдыхающие знают о необходимости соблюдать заповедные правила. Традиционные, официально разрешенные экскурсионные тропы в вашем распоряжении, горожане. А вот полная свобода передвижения не приветствуется, в заповеднике она и вовсе запрещена, поскольку там идет научное наблюдение за животными, птицами, растениями в их естественной среде обитания. С этим надо считаться.Как сообщил «Самарской газете» директор Жигулевского государственного заповедника Юрий Краснобаев, самый посещаемый летом экскурсионный маршрут на Стрельную гору зимой недоступен. Дорога-серпантин на вершину Жигулей трудна, расчистить ее от снежных заносов непросто. Потому заповедный маршрут в зимнюю пору остается один - в урочище Каменная Чаша. В это красивейшее место можно добраться либо по Ширяевскому оврагу на снегоходах или на лыжах (по территории национального парка «Самарская Лука»), либо пешком через перевал из поселка Солнечная Поляна (по территории заповедника). Второй вариант сложнее, но интереснее. В солнечную морозную погоду на перевале можно увидеть настоящую сказку: заиндевелые кружевные ветви деревьев, искрящийся нетронутый снег… Ниже такой красоты уже не будет. Зато будет текущий прямо из скалы источник Каменная Чаша, который не замерзает и зимой. И облиться, кстати, можно в купальне этой живительной влагой.- По предварительным заявкам мы принимаем гостей и в музее нашего заповедника, который расположен в административном корпусе в поселке Бахилова Поляна, - подсказывает Юрий Краснобаев. - Там вы получите информацию о животном и растительном мире заповедника, затем можно будет погулять, покататься на лыжах. Гости больше всего задают нам вопросов о крупных обитателях территории. Сообщаю: в эти новогодние дни у поселка Солнечная Поляна местные жители наблюдали за лосихой с двумя лосятами. Наши сотрудники срочно разослали по побережью предупреждение потенциальным охотникам: не трогать! А близ Бахиловой Поляны в новогодние каникулы мы насчитали 16 кабанов. Пока они находят себе корм под снегом, но в оврагах снежный покров уже достигает полутора метров. Если снега еще подсыплет, к весне годовалый кабаний молодняк, увы, может остаться без пищи. Будем наблюдать.Сотрудники национального парка «Самарская Лука» советуют горожанам побывать зимой в Подгорах на открывшемся здесь лыжном маршруте «Белая тропа». Лыжня со спусками и подъемами приведет к смотровой площадке, откуда можно полюбоваться и на природные красоты, и на нашу Самару - она окажется на противоположном берегу. Затем лыжня приведет к источнику Святого Ильи Пророка. Там есть купальня, а чуть выше стоит красивейший деревянный срубовый храм в традициях зодчества русского Севера.Самый популярный круглогодичный маршрут национального парка - в село Ширяево, где экскурсантов принимает открывшийся музей летучей мыши. Самая большая в Восточной Европе зимовка этих зверюшек находится здесь, в Ширяевских штольнях. Но увидеть это чудо природы можно только в сопровождении опытного специалиста.Одно из самых легендарных мест на Самарской луке - Молодецкий курган. Тропа к вершине непростая, но красота сверху необыкновенная: просторы Жигулевского моря, гора Лепешка, Усинский залив… Дополнением к маршруту может стать катание верхом на лошадях или в санях. У подножия Молодецкого кургана начинаются официальные снегоходные трассы, у сотрудников национального парка можно получить их карты.Самый близкий к Самаре маршрут - по окрестностям села Шелехметь. Здесь находится несколько памятников природы. Из Шелехмети идет тропа к смотровой площадке для наблюдения за дикими животными.Второй природный национальный парк губернии - «Бузулукский бор». Он расположен на территориях Самарской и Оренбургской областей. Так что на лыжах здесь вполне можно не раз и не два пересечь границу двух регионов.Инспекторы Краснозорькинского лесничества подскажут самые удобные варианты путешествия. Заезжайте либо через село Большое Алдаркино, либо через поселок Лесное Борского района. А если пересечете оренбургскую границу и направитесь к поселку Колтубановский, обязательно загляните на поляну, где растут две огромные 300-летние сосны. Рядом установлены аншлаги, так что не заблудитесь. И по возможности повесьте там свою кормушку для птиц. В национальном парке такое правило: приехал в этот уникальный сосновый бор посреди степей - помоги братьям нашим меньшим.