24-летний пиццмейкер из Самары Павел Косарев рассказал «СГ» об особенностях своего кулинарного бизнеса

Мама Павла вспоминает, сын с детства проявлял интерес к готовке.- Паша много болел, до 19 лет был на инвалидности. В школу не ходил, занимаясь дома, - рассказывает Алина. - Поэтому мы его нередко просили помочь на кухне. Потом стали замечать, что он как-то особенно чувствует вкусы, не так как мы. То в сладком кислое «услышит», то разберет незнакомое блюдо на ингредиенты.Следом пришло и желание готовить самостоятельно.Конечно, как и у многих, первые эксперименты ставились с простыми и доступными продуктами. Необычно и вкусно приготовить пельмени, картошку, мясо - это же так интересно!- Я всегда любил жарить курицу - с ананасами, сыром, майонезом, как угодно, - улыбается Павел. - Родным нравилось.Не пропадать же таланту! Мама и тетя подтолкнули молодого человека к поступлению в Самарский техникум кулинарного искусства. Директор - Ирина Константиновна Пальчевская - уже много лет делает все возможное, чтобы ребята не только получали качественные знания, но и проходили практику в лучших ресторанах города.- Я стажировался в ныне уже не существующем ресторане «Тинькофф», - говорит Павел. - Конечно, научился многому, но в то же время понял, что не очень хочу работать, выполняя чужие указы. Тогда впервые задумался о том, что когда-нибудь открою собственное дело и буду сам себе шеф-повар.Поработав в нескольких ресторанах и предприятиях фаст-фуда, Павел только утвердился в решении вступить на тернистый путь индивидуального предпринимательства.- Считал и думал около полугода, - рассказывает он. - В конце концов решил открыть пиццерию. Уволился с работы, встал на учет в центр занятости, написал бизнес-план. Акцент на оптимальном соотношении цена-качество, оперативности доставки: по Мехзаводу это 25-30 минут с момента заказа. Проект был признан вполне жизнеспособным, одобрен специальной комиссией. В итоге я получил субсидию на открытие ИП - около 60 тысяч рублей. Свою лепту внес и друг: его мама взяла кредит.Так на свет появился «итальянский» бренд - Don Pavlo. Объединив средства, ребята арендовали помещение в заводской столовой, сделали там ремонт. Приобрели необходимое оборудование: холодильник и морозильный ларь, столы и стеллажи, слайсер, чтобы нарезать продукты, и, конечно же, печь для пиццы.- Она отличается от обычной духовки, поэтому выпечь настоящую итальянскую пиццу дома не получится, - объясняет Павел. - Печь - это половина успеха. Удовольствие недешевое: и стоит немало, и энергии потребляет много, ведь разогревается она до 500 градусов. Вторая половина - руки специалиста, пиццайоло, и свежие продукты.При подготовке меню старались совместить классику и оригинальные рецепты.- В нашем ассортименте всем привычная пицца на тонком тесте, небольшая закрытая пицца-пирожок - флешеры, вегетарианская продукция и пицца «мужской килограмм» - на толстом тесте с вкусными бортиками с сырной начинкой, - перечисляет Павел. - Эти бортики особенно нравятся нашим клиентам. Сначала я думал, что такую «фишку» придумал сам, но потом увидел нечто похожее в одной из известных самарских пиццерий, затем еще в одном месте… Получается, изобрел велосипед!Повар Павел и его компаньон, а по совместительству курьер, работают уже почти два месяца. Без праздников и выходных, с 11 утра и до 12 ночи. Домой бизнесмены возвращаются в час ночи, но отдыхать не торопятся: нужно проверить социальные сети, ответить на все вопросы потенциальных клиентов, разместить полезную и интересную информацию.- Успешность бизнеса зависит не только от качества продукции, но и от рекламы, - уверен Павел. - Конкуренция велика, множество заведений занимаются доставкой еды на дом. Правда, многие известные и широко разрекламированные бренды Красноглинский район обслуживать отказываются, особенно сейчас, в связи с ремонтом Московского шоссе. Мы же готовы ехать куда угодно. В общем, работы много, она буквально круглосуточная.На рекламу пришлось потратиться. 30 тысяч рублей ушло на буклеты, листовки и баннеры, еще пять - на продвижение своего детища во Всемирной паутине.- Интернет оказался эффективнее - около 70 процентов клиентов узнают о нас из соцсетей, - констатирует Павел. - Пока работаем без прибыли, но и не в убыток. Правда, справляемся сами, вдвоем, наемных сотрудников у нас нет. Потихоньку набираем обороты: появились постоянные клиенты, нашу продукцию заказывают для праздников и корпоративов. Конечно, реальность оказалась намного сложнее, чем представлялось на этапе планирования, но мы стараемся и надеемся, что все у нас получится.Со временем ребята мечтают открыть вторую точку, где можно будет посидеть, выпить чаю, перекусить (именно так и планировалось изначально, но подходящего помещения на Мехзаводе не нашлось). В перспективе и расширение меню.Для открытия собственного бизнеса необходим стартовый капитал. Если собственных средств не хватает, за помощью можно обратиться в Центр занятости: государство предоставляет помощь и содействие начинающим предпринимателям в виде единовременной выплаты в размере 58800 руб. Это позволяет уменьшить число безработных, а также увеличить собираемость налогов.- Программа работает с 2009 года, - рассказывает начальник отдела Центра занятости населения городского округа Самара Наталья Чегодаева. - Только в прошлом году единовременную выплату получили 94 человека. Всего же за восемь лет возможностью начать собственное дело воспользовался 901 самарец.Возвращать деньги не надо, а вот отчитаться в их использовании придется - с каждым начинающим предпринимателем заключается соответствующий договор. В центр занятости нужно будет представить документы о регистрации ИП и документацию по всем расходам - чеки, договоры на оказание услуг, накладные и другие бумаги. Но главное, чтобы получить безвозмездную помощь от государства, необходимо представить жизнеспособный бизнес-план.- Если гражданин не отчитался в течение трех месяцев либо не может подтвердить целевое расходование средств, то в соответствии с договором эта сумма взыскивается с него в доход областного бюджета, - объясняет Чегодаева.По словам сотрудников центра занятости, большая часть бизнес- планов самарцев относится к сфере услуг. Производство сладкой ваты, ювелирная мастерская, изготовление и реализация авторских композиций из цветов, доставка блюд на гриле, мастер на час - вот далеко не полный перечень того, чем занимаются сегодня вчерашние безработные. Встречаются и нестандартные бизнес-планы, например создание на заказ авторских кукол или разведение виноградных улиток.