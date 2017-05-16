30 лет назад состоялся запуск уникальной ракеты-носителя «Энергия»

15 мая 1987 года в 21 час 30 минут по московскому времени с космодрома Байконур был осуществлен первый пуск ракеты-носителя «Энергия», аналогов которой в мировом ракетостроении нет и по сей день.



Этот колосс имел стартовую массу 2400 тонн и выводил на околоземную орбиту 100-тонный груз. Вчера, ровно через 30 лет после этого события, в самарском РКЦ «Прогресс» собрались те, кто участвовал в проекте.



Первая сверхтяжелая



На торжественном собрании отдавали дань специалистам, сумевшим сказать новое веское слово в мировой космонавтике, и подчеркивали: энергетика «Энергии» во многом питала и питает последующие проекты, поскольку привнесла в теорию и практику массу новых идей, технических решений и технологий.



- Научный потенциал, производственные силы, способные решать многие задачи по освоению космоса, живы и сегодня - в стране и, конечно, здесь, в самарском РКЦ «Прогресс», - уверен ведущий научный сотрудник РКК «Энергия», в прошлом заместитель главного конструктора этой организации Вячеслав Филин. - В Самаре есть мощная производственная база и коллектив, которых нигде в стране больше нет. И если будет политическая воля, власти поставят задачу, то, уверен, самарцы сумеют освоить новую современную ракету и справятся с этим блестяще.



А нам ведь нужны ракеты, способные выводить на орбиту огромные грузы - для полетов на Марс, для удаления космических отходов и решения других задач. И не исключено, что за такой проект еще предстоит взяться.



Заместитель генерального директора - директор Байконурского филиала РКЦ «Прогресс» Григорий Сонис уточняет, что за разработку такой же, как наша «Энергия», сверхтяжелой ракеты так никто в мире больше и не взялся. Первенство осталось за нами. Да, программу быстро свернули в начале 90-х годов, как, увы, были тогда отложены в долгий ящик очень многие перспективные начинания. Вмешались политики, экономика... Но это ничуть не умаляет заслуг огромной армии конструкторов, рабочих, которые подготовили событие мирового

масштаба - создание и успешный запуск самой мощной ракеты в истории космонавтики.



- Были ли трудности? Да как же без них. Были сплошные трудности! Но стояла задача, на нее работало более 1200 предприятий, более 80 министерств и ведомств, тысячи специалистов, рабочих. Внимание к этому проекту было огромное, на него бросили колоссальные силы и ресурсы, чтобы наша страна дала свой ответ на создание в США системы «Шаттл», - отмечает Григорий Сонис. - Жаль, конечно, что сегодняшняя дата - это «праздник со слезами на глазах», потому что прошедшее 30-летие показало: подобной сверхтяжелой ракеты-носителя так никто больше и не создал. А ведь мы тогда и разработали высокопрочные металлосплавы, и придумали новые способы перевозки блоков. Все было новым, интересным по мысли и реализации. Увы, проект не сохранили. Но в любом случае в истории он останется навсегда.



Благодарность ветеранам



Вчера почетные грамоты РКЦ «Прогресс» вручили тем, кто внес самый значительный вклад в создание РН «Энергия». Сегодня все они уже ветераны отрасли.



Генеральный директор предприятия Александр Кирилин напомнил:



- Тогда, 30 лет назад, мы с вами очень волновались в преддверии пуска, хотя, казалось бы, все подготовлено, многократно проверено и испытано. Но мы были сверхответственными и единодушными в стремлении выполнить задачу наилучшим образом. Мы были не только молоды, мы тогда были энергичнее и патриотичнее. Так нас воспитывали. Но заложенный в те годы технический, интеллектуальный потенциал, как мне кажется, сохранен - это доказывают космические достижения последнего времени. И раз мы с вами завоевали первенство в 60-е - 80-е годы, нам с вами нести этот флаг! Со сворачиванием программы наше дело не пропало, результаты того проекта активно используют специалисты предприятия в разработках перспективной ракетно-космической техники.



Ветераны, кстати, вчера вспоминали, что и знаменитая ракета-«семерка» в свое время впервые полетела тоже 15 мая. В который раз мы оказались первыми в мире. Потому что были верны профессии, горели своим делом. На такое отношение к работе надо ориентироваться и новому поколению специалистов.



Историческая справка



Огромная армия ученых, инженеров, конструкторов, строителей, монтажников, рабочих и военных специалистов трудилась над воплощением в жизнь смелого технического проекта - созданием многоразовой космической системы «Энергия-Буран» - более десяти лет.



РН «Энергия» входила в систему «Энергия-Буран», которая родилась как ответ на создание в США системы «Спейс Шаттл». Компоновка «Энергии» обеспечивала универсальность ее применения для выведения различных полезных грузов большой массы и возможность создания унифицированного ряда ракет-носителей грузоподъемностью от десяти до 200 тонн. При первом пуске «Энергия» вывела на орбиту объект военного назначения «Полюс» - макет боевой лазерной орбитальной платформы.



Куйбышевский завод «Прогресс» принял на себя основную нагрузку по реализации нового космического проекта. «Прогресс» - единственный в Советском Союзе завод, который в 70-х - 80-х годах владел аргонно-дуговой сваркой в управляемом электромагнитном поле, контактно-стыковой сваркой профилей из алюминиевых сплавов большого сечения, электронно-лучевой сваркой в вакууме изделий из алюминиевых сплавов толщиной до 40 мм. Заводу поручили изготовление центрального блока «Ц» второй ступени, стартово-стыковочного блока «Я», а также сборку РН «Энергия» и стыковку ракеты с космическими объектами «Буран», «Полюс».



Под новый глобальный проект завод «Прогресс» выполнил техническое перевооружение производства, внедрил уникальные технологические процессы и механизмы, аналогов которым отечественное машиностроение не знало. Например, штамповку крупногабаритных баковых днищ, механизированное нанесение и обработку пенополиуретановой теплоизоляции баков, гидравлические и

криогенно-статические испытания баков объемом до 1500 кубометров и многие другие. Технических, технологических новинок было более 600!



Для статических и криогенно-статических испытаний баков и агрегатов на заводе «Прогресс» был создан единственный в мире комплекс стендов, позволявших проводить испытания крупногабаритных емкостей диаметром восемь метров и высотой 40 метров с заливкой жидким азотом и приложением внутренних и внешних нагрузок до 1000 тонн. Идея использования криогенного упрочнения материала баков позволила облегчить баки блока «Ц» на 19 % - 1000 кг.



Конструкторское и технологическое сопровождение МКС «Энергия-Буран» осуществлял Волжский филиал НПО «Энергия» им. С.П. Королева. За большой вклад в создание и проведение испытаний более 130 сотрудников завода «Прогресс» и 35 специалистов филиала НПО получили высокие правительственные награды.