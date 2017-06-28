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Главная/Общество/

65 квартир в новостройках на пересечении Блюхера и Советской Армии в Самаре отдадут детям-сиротам

За последние два года на пересечении улиц Блюхера и Советской Армии выросли два 21-этажных жилых дома. 

65 квартир в них после ввода зданий в эксплуатацию получит городская администрация по условиям муниципального контракта. Этими квартирами обеспечат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это, в основном, квартиры-студии площадью в 54 квадратных метра.

На данный момент дома уже практически готовы: подключены все коммуникации, завершены работы по благоустройству территории. Во дворе есть две детские площадки. Условия муниципального контракта предполагают передачу квартир с чистовой отделкой, полностью готовых к проживанию. В них уже установлены входная металлическая дверь, межкомнатные двери, все сантехприборы, приборы учета. Также в каждую квартиру, предназначенную для детей-сирот, завезли шкаф и кухонную плиту.

- Данные дома мы построили за рекордный срок. По проекту мы должны были построить их за три года, но выполнили все работы за два. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 31 июля 2017 года, - сообщил исполнительный директор СОФЖИ Реналь Мязитов.

Добавим, что во вторник, 28 июня, состоялось выездное заседание общественного совета при министерстве строительства Самарской области, в ходе которого специалисты проверили готовность домов к вводу в эксплуатацию. При осмотре жилого комплекса комиссия сделала несколько замечаний. Они касаются входов в здания, поручней и перил для маломобильных граждан, благоустройства территории, дополнительных ограждений на детских площадках. Внутри квартир также есть небольшие замечания по отделке, которые застройщик пообещал устранить.
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Дата: 28 июня 2017 , 13:56
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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