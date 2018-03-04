140 кошек и собак ждут новых хозяев в приюте «Хати»

- Когда-то это был дачный участок с маленьким домиком, где жили всего 20 собак. Решение создать приют созревало достаточно долго. Мне часто доводилось подбирать на улице щенков, котят и искать им хозяев. В какой-то момент я поняла, что хочу заниматься этим более серьезно.- Сейчас в приюте живут около 100 собак и 40 кошек. Чаще всего животных привозят волонтеры- зоозащитники. Ведь наш приют и был создан для объединения усилий неравнодушных людей, чья общая цель - помощь бездомным четвероногим. В первую очередь к нам попадают кошки и собаки, находящиеся на грани жизни и смерти - больные, истощенные, замерзающие. Мы их пролечиваем и начинаем искать для них дом. Все животные, которых мы пристраиваем, привиты и обработаны от паразитов, а также стерилизованы. У нас есть ветеринар, который следит за здоровьем питомцев. В более сложных случаях, если требуются обследования или операция, мы обращаемся в клинику, с которой сотрудничаем уже несколько лет.- Около 15 собак и 10 кошек. Весной и летом дело идет чуть поживее, чем зимой. Но это не потому, что кто-то хочет взять собаку или кошку на дачу, таких случаев, вопреки расхожему мнению, почти нет. Другое дело, что на дачи часто прибиваются бездомные животные, которых люди подкармливают. И потому осенью действительно бывает много объявлений с криками о помощи: куда деть четвероногое, к которому за лето привыкли. Весна же считается лучшим временем для того, чтобы взять в дом щенка - и к выгулу приучать проще, и до холодов он успеет подрасти и окрепнуть. Поэтому в теплое время года животных берут охотнее.- У маленьких и здоровых. Очень быстро находят новых хозяев не только мопсы и чихуахуа, но и беспородные собачки. Их волонтеры к нам даже не привозят, пристраивают в течение нескольких дней из дома. Ну а в целом породистых животных, конечно, берут охотнее, чем дворняжек.- Думаю, таких нет. Берут и инвалидов, и больных, и старых, и не очень красивых. Одна девушка взяла трехлапую кошку как раз потому, что понимала, что больше никто этого не сделает. А как-то раз к нам приехала женщина, которая даже не зашла на территорию приюта, а прямо у ворот попросила: «Дайте мне самую несчастную собаку, которую никто никогда не возьмет». Я вывела ей Одуванчика, на тот момент его уже несколько раз брали и возвращали обратно. Это собака, страдающая рахитом и имеющая проблемы с туалетом. Женщина познакомилась с ней, погуляла и забрала домой. Сейчас у них все хорошо, и в туалет Одуванчик ходит куда положено.То же самое касается и животных, у которых есть проблемы с социальной адаптацией. У нас была очень красивая, но дикая собака Майами с прекрасными охранными качествами. Шансов найти ей дом было немного, поскольку она боялась людей, могла повести себя агрессивно. Но собака очень понравилась одному мужчине. Он в течение месяца каждый день приезжал, налаживал с ней контакт и в результате добился своего - она его признала.- Питомцев мы отдаем бесплатно, но их дальнейшую судьбу непременно отслеживаем. С новым хозяином заключаем договор, в котором обязательно указываются паспортные данные человека. Бывали случаи, когда люди, забравшие животное, переставали выходить на связь и их приходилось разыскивать, исходя из имеющихся сведений.- Конечно, мы не будем ежемесячно приезжать с проверками. Но можем позвонить, узнать, как чувствует себя питомец. Очень рады бываем фотографиям, которые присылают нам или выкладывают в соцсети владельцы наших бывших подопечных.- Бывает, и мы к этому готовы. В среднем одно из десяти животных возвращается обратно. По разным причинам. И это хорошо, что питомца возвращают нам, а не выбрасывают на улицу.- Я считаю, что животных должны заводить люди, которые их любят. Неправильно брать собаку, например, исключительно для охраны. Для этого существует охранная сигнализация. Иногда у нас просят кошку, потому что в доме завелись мыши. Но ведь мышей можно поморить, поставить мышеловки. А собака или кошка потребует любви и внимания. Конечно, собаке с охранными качествами сторожить дом в удовольствие, так же, как и для кошки ловить мышей. Но не это должно быть главным фактором, когда люди решают завести животное. Поэтому если мы видим у потенциального хозяина исключительно практическую заинтересованность, как в некоем механизме, животное мы ему, скорее всего, не отдадим. Да и питомцы в таких случаях, как правило, и не приживаются.- Ежедневно. Но забрать всех мы, конечно, не можем, возможности приюта ограничены. Приходится это объяснять. Не все, к сожалению, понимают. Часто люди хотят, чтобы проблему решили за них. Например, когда слышат, что мест в приюте нет, говорят: вы заберите собаку из нашего двора и отвезите куда-нибудь! Куда? Да куда хотите! А иногда в ход идет шантаж. Звучит это примерно так: мне собака больше не нужна, если вы не приедете и не заберете ее, я ее отвезу в лес и привяжу к дереву. Почему-то люди думают, что это должно сработать. Хотя правильнее было бы, если животное по каким-то причинам стало ненужным, поискать ему нового хозяина, а не пытаться переложить ответственность на кого-то другого, например, на приют.- На все наши нужды, включая оплату кормов, лечение животных, коммунальные услуги и прочее, в месяц уходит 250 тысяч рублей. Сумма значительная. Помогают спонсоры, очень выручают гранты, которые иногда выделяют крупные предприятия. Волонтеры и неравнодушные граждане делают пожертвования. Вообще, конечно, спонсоры нам очень нужны.- Да, к нам приезжают и школьники, и взрослые люди, любящие животных. В открытых источниках адрес мы не публикуем, но если у кого-то есть желание пообщаться с четвероногими, звоните, и мы расскажем, как до нас доехать. Для наших животных очень важно общение с людьми, ведь у работников приюта не хватает времени на то, чтобы приласкать каждого пса, уделить ему внимания столько, сколько необходимо. В идеале у каждой собаки должен быть опекун, который приезжал бы сюда раза два в неделю. Не ко всем собакам приюта, а именно к ней. Тогда бы у каждого животного был «свой» человек, и все были бы охвачены вниманием.