200 детсадов и 30 больниц: сколько объектов построил легендарный трест № 11 в Самаре за 75 лет

Дата значима не только для бывших работников этой организации, но, пожалуй, для всех жителей областной столицы. Именно он, 11-й, за несколько десятилетий возвел столько жилых домов, производственных корпусов, общественных зданий, в том числе знаковых для Куйбышева-Самары, что городская застройка по сути была увеличена вдвое.В преддверии юбилея «Самарская газета» в каждом выпуске «Районного масштаба» будет рассказывать о самых интересных объектах, созданных работниками этого предприятия. Информацию редакции предоставил заслуженный строитель России, почетный гражданин города Самары Виталий Симонов, прошедший путь от мастера до управляющего трестом №11.Сегодняшняя публикация - о зданиях, которые предприятие возводило в Железнодорожном районе. Это и жилые дома, и общественные сооружения. Особенно много трест построил здесь производственных, складских корпусов. Каждый проект имел свою специфику, требовал индивидуального подхода, технических и технологических решений.Вот объекты, которые возводили работники треста в 60 - 90-х годах. Многие из них и сегодня хорошо известны самарцам, крепко «стоят на ногах» и не сменили своего профиля.К примеру, областной кардиоцентр (первая очередь). По соседству с ним - производственное здание на улице Аэродромной, 45, которое возводили для Куйбышевского управления проектно-монтажных работ. Рядом же были построены детский сад и жилой дом.Неподалеку, на улице Дзержинского, производственный корпус, который сегодня известен как предприятие «Самараавтожгут». Там работает много слабовидящих горожан. Рядом с предприятием были выстроены два 80-квартирных жилых дома для его работников - инвалидов по зрению.Трест вел работы и ближе к историческому центру. ЦУМ «Самара» и здания вокруг него - также дело рук работников предприятия.В перечне возведенных объектов - тепловая подстанция, областные аптечные склады и склад химреактивов на улице Промышленности, анатомический корпус судмедэкспертизы на улице Лунной, производственная база треста инженерно-строительных изысканий, институт «Промзернопроект», поликлиника в поселке Шмидта, гаражные массивы на улицах Урицкого, Тухачевского.Особо интересным, значимым для коллектива треста и для города, горожан стал объект на пересечении улиц Льва Толстого и Арцыбушевской. Дом строителей.- На улице Льва Толстого возводили кинотеатр «Тимуровец». Бытовки для рабочих предполагали разместить на месте двух старых нежилых зданий. Одно из них - так называемый «дом капитана» с якорем на фасаде, другое - бывшая усадьба купца Дунаева на Арцыбушевской. Первый дом снесли, начали подбираться ко второму. Я раньше не видел этого старинного фасада. Когда приехал на объект, был буквально потрясен необыкновенной красотой кирпичной кладки, очень напоминающей знаменитые челышовские дома, - вспоминает Виталий Симонов. - Тут же остановил работы по сносу, поехал к начальнику главка Владимиру Васильевичу Тарасову, к председателю горисполкома Геннадию Васильевичу Задыхину. Здание быстро передали на баланс нашего треста №11, и с этого момента началось его восстановление. Здесь решено было создать Дом строителей с музеем строительных организаций Куйбышевской области.Его ввели в эксплуатацию в 1989 году. В проекте старину органично соединили с новыми веяниями, специалисты воплотили эти задумки архитекторов в жизнь. В 1993 году трест отпраздновал свое 50-летие - сначала в филармонии, а потом в каминном зале спасенного старинного особняка - Дома строителей.Также, чтобы восстановить историческую гармонию, трест по фотографиям полностью восстановил и «дом капитана».14 апреля 1943 года приказом Наркома авиационной промышленности СССР был создан строительно-монтажный трест №11. Областной центр своим развитием во многом обязан этой организации. В годы войны в Куйбышев были эвакуированы десятки предприятий, трест возводил производственные корпуса и жилье, объекты соцкультбыта для трудовых коллективов, общественные здания. Всего с 1943 по 2006 год коллектив организации построил более 10 млн квадратных метров жилья (полностью готового к заселению, понятия «черновая отделка» тогда даже не существовало), около 200 детских садов и 150 школ, более 30 больниц, более 10 промышленных объектов, 17 объектов науки и профессионального образования, 16 объектов культуры, два музея, сотни объектов торговли, 10 бомбоубежищ, знаковые общественные здания. Коллектив треста заложил проспекты Кирова, Карла Маркса, улицу Стара-Загора и другие магистрали северо-восточной части города.Наиболее значимые объекты, построенные в Железнодорожном районе сотрудниками треста №11:здание кардиоцентра;здание администрации Железнодорожного района на улице Урицкого;производственный корпус «Самараавтожгут»;ЦУМ «Самара»; жилой комплекс зданий на улице Агибалова от Губернского рынка до Красноармейской со встроенно-пристроенными помещениями;кинотеатр «Тимуровец» на улице Льва Толстого (сейчас - театр юного зрителя «СамАрт»);кинотеатр «Россия» на улице Чернореченской (на сегодняшний день не работает).