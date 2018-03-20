20 марта 2018 года,
15:26
$ 57.55    70.6   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Общество/

200 детсадов и 30 больниц: сколько объектов построил легендарный трест № 11 в Самаре за 75 лет

Каждое время оставляет свой след, свои неповторимые черты в архитектуре. В апреле 75-летие отметит легендарный Куйбышевский, затем Самарский строительно-монтажный трест №11.

Дата значима не только для бывших работников этой организации, но, пожалуй, для всех жителей областной столицы. Именно он, 11-й, за несколько десятилетий возвел столько жилых домов, производственных корпусов, общественных зданий, в том числе знаковых для Куйбышева-Самары, что городская застройка по сути была увеличена вдвое.

В преддверии юбилея «Самарская газета» в каждом выпуске «Районного масштаба» будет рассказывать о самых интересных объектах, созданных работниками этого предприятия. Информацию редакции предоставил заслуженный строитель России, почетный гражданин города Самары Виталий Симонов, прошедший путь от мастера до управляющего трестом №11.

Точки на карте
Сегодняшняя публикация - о зданиях, которые предприятие возводило в Железнодорожном районе. Это и жилые дома, и общественные сооружения. Особенно много трест построил здесь производственных, складских корпусов. Каждый проект имел свою специфику, требовал индивидуального подхода, технических и технологических решений.

Вот объекты, которые возводили работники треста в 60 - 90-х годах. Многие из них и сегодня хорошо известны самарцам, крепко «стоят на ногах» и не сменили своего профиля.К примеру, областной кардиоцентр (первая очередь). По соседству с ним - производственное здание на улице Аэродромной, 45, которое возводили для Куйбышевского управления проектно-монтажных работ. Рядом же были построены детский сад и жилой дом.

Неподалеку, на улице Дзержинского, производственный корпус, который сегодня известен как предприятие «Самараавтожгут». Там работает много слабовидящих горожан. Рядом с предприятием были выстроены два 80-квартирных жилых дома для его работников - инвалидов по зрению.

Трест вел работы и ближе к историческому центру. ЦУМ «Самара» и здания вокруг него - также дело рук работников предприятия.

В перечне возведенных объектов - тепловая подстанция, областные аптечные склады и склад химреактивов на улице Промышленности, анатомический корпус судмедэкспертизы на улице Лунной, производственная база треста инженерно-строительных изысканий, институт «Промзернопроект», поликлиника в поселке Шмидта, гаражные массивы на улицах Урицкого, Тухачевского.

Исторический особняк: второе рождение
Особо интересным, значимым для коллектива треста и для города, горожан стал объект на пересечении улиц Льва Толстого и Арцыбушевской. Дом строителей.

- На улице Льва Толстого возводили кинотеатр «Тимуровец». Бытовки для рабочих предполагали разместить на месте двух старых нежилых зданий. Одно из них - так называемый «дом капитана» с якорем на фасаде, другое - бывшая усадьба купца Дунаева на Арцыбушевской. Первый дом снесли, начали подбираться ко второму. Я раньше не видел этого старинного фасада. Когда приехал на объект, был буквально потрясен необыкновенной красотой кирпичной кладки, очень напоминающей знаменитые челышовские дома, - вспоминает Виталий Симонов. - Тут же остановил работы по сносу, поехал к начальнику главка Владимиру Васильевичу Тарасову, к председателю горисполкома Геннадию Васильевичу Задыхину. Здание быстро передали на баланс нашего треста №11, и с этого момента началось его восстановление. Здесь решено было создать Дом строителей с музеем строительных организаций Куйбышевской области.

Его ввели в эксплуатацию в 1989 году. В проекте старину органично соединили с новыми веяниями, специалисты воплотили эти задумки архитекторов в жизнь. В 1993 году трест отпраздновал свое 50-летие - сначала в филармонии, а потом в каминном зале спасенного старинного особняка - Дома строителей.

























Также, чтобы восстановить историческую гармонию, трест по фотографиям полностью восстановил и «дом капитана».

Справка «СГ»
14 апреля 1943 года приказом Наркома авиационной промышленности СССР был создан строительно-монтажный трест №11. Областной центр своим развитием во многом обязан этой организации. В годы войны в Куйбышев были эвакуированы десятки предприятий, трест возводил производственные корпуса и жилье, объекты соцкультбыта для трудовых коллективов, общественные здания. Всего с 1943 по 2006 год коллектив организации построил более 10 млн квадратных метров жилья (полностью готового к заселению, понятия «черновая отделка» тогда даже не существовало), около 200 детских садов и 150 школ, более 30 больниц, более 10 промышленных объектов, 17 объектов науки и профессионального образования, 16 объектов культуры, два музея, сотни объектов торговли, 10 бомбоубежищ, знаковые общественные здания. Коллектив треста заложил проспекты Кирова, Карла Маркса, улицу Стара-Загора и другие магистрали северо-восточной части города.

Подробно
Наиболее значимые объекты, построенные в Железнодорожном районе сотрудниками треста №11:
здание кардиоцентра;
здание администрации Железнодорожного района на улице Урицкого;
производственный корпус «Самараавтожгут»;
ЦУМ «Самара»; жилой комплекс зданий на улице Агибалова от Губернского рынка до Красноармейской со встроенно-пристроенными помещениями;
кинотеатр «Тимуровец» на улице Льва Толстого (сейчас - театр юного зрителя «СамАрт»);
кинотеатр «Россия» на улице Чернореченской (на сегодняшний день не работает).
Дата: 20 марта 2018 , 11:10
148
Автор текста: Ирина Шабалина
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Общество
200 детсадов и 30 больниц: сколько объектов построил легендарный трест № 11 в Самаре за 75 лет
20 марта 2018
148
200 детсадов и 30 больниц: сколько объектов построил легендарный трест № 11 в Самаре за 75 лет
Сбербанк начал выдавать льготные займы семьям с детьми
13 марта 2018
157
Сбербанк начал выдавать льготные займы семьям с детьми
Город выделит дополнительные средства на содержание приютов для животных
6 марта 2018
477
Город выделит дополнительные средства на содержание приютов для животных
140 кошек и собак ждут новых хозяев в приюте «Хати»
4 марта 2018
2216
140 кошек и собак ждут новых хозяев в приюте «Хати»
Для иностранных студентов Самарского университета провели футбольный урок
11 февраля 2018
558
Для иностранных студентов Самарского университета провели футбольный урок
Про любовь. Приключения мещанина, застигнутого «большой историей» в провинциальной Самаре
11 февраля 2018
1065
Про любовь. Приключения мещанина, застигнутого «большой историей» в провинциальной Самаре
Самарские архитекторы: о реконструкции склона у площади Славы
4 февраля 2018
1248
Самарские архитекторы: о реконструкции склона у площади Славы
no photo
1 февраля 2018
1037
В Самаре за пять лет подростковая преступность снизилась на 65%
Нужен ли Самаре бренд
25 января 2018
675
Нужен ли Самаре бренд
Лента новостей
20 марта 2018 , 14:20
105
Самарский киновед Михаил Куперберг проведет весеннюю дегустацию книг
28 марта в 19:00 руководитель киноклуба «Ракурс» Михаил Куперберг проведет в...
10 марта 2018 , 14:04
37
Внешкольная занятость
В областной столице идет системная работа по трудоустройству подростков, оказавшихся в сложной...
10 марта 2018 , 13:50
44
Прошел первый концерт фестиваля «Веснушка-2018»
В этом году главными темами станут Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™, Год...
20 марта 2018 , 13:04
234
Избирком Самарской области подвел итоги выборов президента РФ в регионе
Соответствующий протокол был утвержден во вторник, 20 марта.  
20 марта 2018 , 12:49
151
В Самаре на улице Ставропольской сгорел автомобиль
Пожар произошел пол 2 ночи во вторник, 20 марта.
20 марта 2018 , 12:08
160
Эксперты рассказали, как сделать онлайн-покупки безопасными
В 2017 году в управление Роспотребнадзора по Самарской области поступило более 14 тысяч...
20 марта 2018 , 11:55
134
Баскетбольная «Самара» переиграла «Иркут»
В понедельник, 19 марта, прошел очередной матч чемпионата Суперлиги.
20 марта 2018 , 11:42
144
Самарские зрители увидели сценическую версию романа Людмилы Улицкой
Мерный звук метронома, наполняющий тишину зрительного зала, только несведущим людям может...
20 марта 2018 , 11:10
148
200 детсадов и 30 больниц: сколько объектов построил легендарный трест № 11 в Самаре за 75 лет
Каждое время оставляет свой след, свои неповторимые черты в архитектуре. В апреле 75-летие...
20 марта 2018 , 11:12
142
В Самаре стало меньше зарегистрированных безработных
С начала 2018 года в городской Центр занятости населения обратились 2748 человек,...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
26 февраля 2018
3304
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
6 марта 2018
2919
1
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
В Самаре на Ленинской будут снимать кино
22 февраля 2018
2493
В Самаре на Ленинской будут снимать кино
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
8 марта 2018
2294
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
140 кошек и собак ждут новых хозяев в приюте «Хати»
4 марта 2018
2216
140 кошек и собак ждут новых хозяев в приюте «Хати»
В последний день зимы приют «Хати» отметил свое шестилетие. За эти годы...
5 марта 2018
925
Из Рождествено эвакуировали девочку, на которую напала собака
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
5 марта 2018
659
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
5 марта 2018
528
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
В Самарской области в ДТП на
5 марта 2018
1483
В Самарской области в ДТП на "уфимке" погибли три человека
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник
5 марта 2018
1468
100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.