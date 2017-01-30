30 января 2017 года,
23:48
$ 60.32    64.34   Нефть 55.25 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Общество/

4000 за 10 минут. В Самаре стартовал прием заявлений в первые классы школ

Это результаты первых минут работы автоматизированной системы.

Как сообщает пресс-служба областного министерства образования, сегодня проходит «первая волна» приема заявлений граждан на приём детей в первые классы общеобразовательных учреждений по месту жительства.

Сообщается, что за первые 10 минут работы системы было зарегистрировано 3796 заявлений.

Напомним, 16 декабря минувшего года начался прием заявлений в общеобразовательные учреждения Самарской области, за которыми закреплена территория всего населенного пункта. Тогда за первый час работы электронной записи было подано около 3000 заявлений.
Дата: 30 января 2017 , 16:06
642
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Общество
4000 за 10 минут. В Самаре стартовал прием заявлений в первые классы школ
30 января 2017
642
4000 за 10 минут. В Самаре стартовал прием заявлений в первые классы школ
Специалисты РКЦ «Прогресс» рассказали, как орбитальные спутники помогают народному хозяйству
30 января 2017
175
Специалисты РКЦ «Прогресс» рассказали, как орбитальные спутники помогают народному хозяйству
В 2016 году размер социального пособия малообеспеченным гражданам был увеличен в 3,3 раза
30 января 2017
233
В 2016 году размер социального пособия малообеспеченным гражданам был увеличен в 3,3 раза
В Самаре в рамках госпрограммы ЭКО родилось уже больше 2500 детей
29 января 2017
580
В Самаре в рамках госпрограммы ЭКО родилось уже больше 2500 детей
В Самарской области из-за морозов объявлено штормовое предупреждение
27 января 2017
1869
В Самарской области из-за морозов объявлено штормовое предупреждение
Театр «Самарская площадь» на время стал киносъемочным павильоном
26 января 2017
333
Театр «Самарская площадь» на время стал киносъемочным павильоном
Самара вошла в ТОП-15 городов России, популярных для новогоднего отдыха. Какие перспективы есть у города?
26 января 2017
384
Самара вошла в ТОП-15 городов России, популярных для новогоднего отдыха. Какие перспективы есть у города?
Кто в доме хозяин? Как менялись семейные ценности на протяжении века
26 января 2017
190
Кто в доме хозяин? Как менялись семейные ценности на протяжении века
Учителя технологии самарских школ рассказали, чему учат детей на своих уроках
26 января 2017
247
Учителя технологии самарских школ рассказали, чему учат детей на своих уроках
Лента новостей
30 января 2017 , 20:44
702
В Сызрани у супермаркета насмерть зарезали молодую девушку
По данным местных СМИ, трагический инцидент произошел у магазина «Пятерочка» на...
30 января 2017 , 20:42
114
В 2016 году самарцы покупали новые авто почти в 2,5 раза реже, чем подержанные
  По данным агентства "Автостат", в прошлом году в Самарской области было...
30 января 2017 , 20:21
195
Титул «Мисс Самара-2017» достался красавице c африканскими корнями из Алексеевки
  Студентка Самарского социально-педагогического университета стала победительницей конкурса...
30 января 2017 , 20:10
117
Рассмотрение дела об убийстве Андрея Гошта и членов его семьи отложено до 10 февраля
  Перерыв связан с рассмотрением вопроса о замене адвоката одного из подсудимых. 
30 января 2017 , 16:54
226
В Самаре появился ледяной символ ЧМ-2018
Сфотографироваться с арт-объектом можно совершенно бесплатно.
30 января 2017 , 16:52
141
Ставки по потребительским кредитам снижены и заморожены
Эксперты отмечают возросший спрос на потребительские кредиты. 
30 января 2017 , 16:06
642
4000 за 10 минут. В Самаре стартовал прием заявлений в первые классы школ
  Это результаты первых минут работы автоматизированной системы.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
7390
1
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
4916
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
4608
6
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3755
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1107
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
843
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
1077
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
В Сызрани водитель утопил Ленд Крузер в озере
6 января 2017
819
 
В Сызрани водитель утопил Ленд Крузер в озере
Как сообщает сызранское «КТВ-Луч», сначала молодой человек развлекался, управляя...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.