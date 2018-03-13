Около 70 тысяч жителей области будут голосовать не по месту прописки

Прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения завершился в понедельник, 12 марта. Такие заявления можно было подать в многофункциональных центрах, территориальных и участковых комиссиях.

Однако жители области, которые не успели это сделать или только сейчас узнали о предстоящей поездке, с 13 по 17 марта еще могут оформить специальные заявления в участковых избирательных комиссиях. В рабочие дни это можно будет сделать с 9:00 до 20:00, а в субботу, 17 марта, - с 9:00 до 14:00.