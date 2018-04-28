28 апреля 2018 года,
15:07
$ 62.73    75.76   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Медицина/

Зачем каждый год делать прививки от гриппа

В конце апреля во всем мире отмечается неделя иммунизации. Самарские специалисты рассказали о прививках, которые граждане могут делать бесплатно.


Защита
Не так страшны сами болезни, как их последствия. При кори, остром гепатите, дифтерии, коклюше, полиомиелите могут возникать серьезные осложнения.

-Дифтерия негативно влияет на работу сердца, часто приводит к летальному исходу среди детей. Краснуха протекает у взрослых и подростков намного тяжелее, чем у малышей. Часто она приводит к развитию пневмонии, артритов, инсультов. Если беременная женщина заболеет краснухой, то плод может развиваться неправильно, - рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Самарской области Ирина Горелова.

Единственная защита от подобных патологий - своевременная вакцинация.

Статистика
В регионе за год прививают около трех миллионов человек. Несмотря на высокий показатель, некоторые граждане до сих пор не доверяют врачам, считая, что вакцина может негативно сказаться на здоровье в целом. Действительно, побочные эффекты встречаются, но очень редко - буквально один случай на миллион.

Вакцинация в прямом смысле слова позволяет победить инфекции. Например, в 2017 году в Российской Федерации не зафиксировали ни одного случая заболевания дифтерией. В 1958 году медики страны зафиксировали 558 тысяч пациентов с коклюшем, а в 2017 году их было только 5 тысяч. Больных корью вместо миллиона заболевших в 1962 году стало 725 в 2017-м.

- У каждой страны есть свой национальный календарь прививок, в соответствии с которым прививается все население. Государство выделяет бюджетные средства на покупку вакцины, поэтому прививки для граждан являются бесплатными, - отметила Горелова.

По ее словам, вакцину также закупают и за счет средств областного бюджета. Чтобы предотвратить распространение болезни, нужно охватить при проведении профилактических прививок 95% населения. В Самарской области этот показатель даже выше - 96%. Благодаря этому в последние два года не зафиксировали ни одного случая кори. Однако в 2018-м самарские медики уже обнаружили двух больных. Житель Красноярского района области вернулся из командировки в Чеченскую Республику. Так как его дети не имели прививок, то сразу заболели. А жена, которая прошла вакцинацию, осталась здоровой.

Куда обращаться?
За вакцинацией населения должны следить участковый врач и педиатр. Именно к ним необходимо прийти перед прививкой. Специалисты выяснят, как обстоят дела с иммунной системой, проведут осмотр. Если у пациента имеются хронические заболевания, то ему выпишут направление для сдачи анализов.

- Мы должны осмотреть ребенка перед вакцинацией, чтобы оценить его состояние, - отметила заведующая консультативной поликлиникой педиатрического корпуса областной клинической больницы имени Середавина Наталья Короткова. - Многие родители тревожатся, считают, что нужно сдать много анализов. Но это не так. Детей, которые не относятся к группе риска, подготавливают быстро.

Медики советуют прививать детей от дифтерии и столбняка с трех месяцев. А затем с подросткового возраста повторять эту процедуру через каждые 10 лет. Для полной защиты от гепатита B человек должен иметь три прививки. Коревую вакцину необходимо применять дважды в течение жизни. Прививку от гриппа рекомендуют делать ежегодно, так как вирус постоянно мутирует.

Факт
Уровень инфекционной заболеваемости в Самарской области за предыдущий год не превысил многолетних значений. Медики не регистрировали случаев дифтерии с 2008 года, краснухи - с 2010-го. Граждане имеют право отказаться от вакцинации. Они должны подтвердить свое желание письменно. «Ассортимент» прививок постоянно расширяется: с 2014 года ввели вакцинацию против пневмококка. В ближайшее время в списке бесплатных могут появиться вакцины против ротавирусов.
Дата: 28 апреля 2018 , 14:01
128
Автор текста: Жанна Скокова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Медицина
Зачем каждый год делать прививки от гриппа
28 апреля 2018
128
Зачем каждый год делать прививки от гриппа
no photo
4 апреля 2018
632
В Самаре открыли мемориальную доску кардиохирургу Виктору Полякову
Самара получила 22 новых автомобиля скорой помощи
3 апреля 2018
661
Самара получила 22 новых автомобиля скорой помощи
За минувший год в Приволжском федеральном округе на 31% снизилась младенческая смертность
8 марта 2018
979
За минувший год в Приволжском федеральном округе на 31% снизилась младенческая смертность
Главный рентгенолог губернии признан лучшим в России
15 ноября 2017
1660
Главный рентгенолог губернии признан лучшим в России
Жители региона оценили качество оказания услуг медицинскими организациями
31 октября 2017
1265
Жители региона оценили качество оказания услуг медицинскими организациями
Самарская клиническая больница Ивановой получит новое оборудование
29 сентября 2017
716
Самарская клиническая больница Ивановой получит новое оборудование
Лента новостей
28 апреля 2018 , 13:33
530
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
  По сведениям   ФГБУ «Приволжское УГМС» в ближайшие 2-4 часа ожидаются...
28 апреля 2018 , 12:43
133
Исторические версии. Реставратор Киево-Печерской лавры в Куйбышеве. Часть 2
Двадцатый век причудливо разметал людей по свету. Революции и две мировые войны заставили многих...
28 апреля 2018 , 14:01
128
Зачем каждый год делать прививки от гриппа
В конце апреля во всем мире отмечается неделя иммунизации. Самарские специалисты рассказали о...
28 апреля 2018 , 12:23
197
Появилась дополнительная схема остановок автобусов-шаттлов и трамваев возле «Самара Арены»
Напомним, тестовый матч пройдет в субботу, 28 апреля. В рамках первенства ФНЛ на поле выйдут...
28 апреля 2018 , 12:45
142
Во время ЧМ-2018 самарцам придется показывать содержимое посылок работникам почты
"Почта России" усиливает меры безопасности во время проведения Чемпионата мира по...
28 апреля 2018 , 11:40
136
Горький, Гоголь и Тургенев. Дневник фестиваля «Волжские театральные сезоны»
В Самаре проходит крупнейший российский фестиваль «Волжские театральные сезоны». С...
28 апреля 2018 , 11:32
136
Какой будет «iВолга-2018»
1 апреля началась регистрация участников на VI молодежный форум Приволжского федерального...
28 апреля 2018 , 08:25
90
Самарские школьники могут получить свой первый паспорт на торжественной церемонии в Москве
До 30 апреля проводится акция «Мы-граждане России», направленная...
28 апреля 2018 , 10:39
403
На Московском шоссе «УАЗ» врезался в трамвай. Погиб человек
ДТП произошло в субботу, 28 апреля, в Кировском районе Самары.   
26 апреля 2018 , 10:34
41
Стартовала акция «Георгиевская ленточка»
Ежегодно перед 9 Мая в России проходит акция «Георгиевская ленточка». Конечно, к ней...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
17 апреля 2018
3204
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек. 
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
2930
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
Где чаще всего бьются самарские водители
3 апреля 2018
2248
Где чаще всего бьются самарские водители
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
16 апреля 2018
1988
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
На поле стадиона уложили газон. Как это было
Глава Самары Елена Лапушкина о дефиците кадров, городском транспорте и о себе
19 апреля 2018
1744
4
Глава Самары Елена Лапушкина о дефиците кадров, городском транспорте и о себе
Елена Лапушкина дала свое первое интервью в статусе главы города. «Самарская газета»...
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
2 апреля 2018
1139
1
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
19 апреля 2018
1555
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
О том, зачем он прибыл в  Самару и какие прогнозы дает на  предстоящие матчи, - в...
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
2 апреля 2018
844
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
МЧС и прокуратура эвакуировали ТРЦ «МегаСити»
29 марта 2018
1125
1
 
МЧС и прокуратура эвакуировали ТРЦ «МегаСити»
В четверг, 29 марта, в «МегаСити» с проверкой нагрянули представители прокуратуры...
Еще один пляж для маломобильных граждан в Самаре оборудуют на Маяковском спуске
29 марта 2018
697
Еще один пляж для маломобильных граждан в Самаре оборудуют на Маяковском спуске
Ранее планировалось, что он появится в районе четвертой очереди набережной у Ладьи.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.