Зачем каждый год делать прививки от гриппа

Не так страшны сами болезни, как их последствия. При кори, остром гепатите, дифтерии, коклюше, полиомиелите могут возникать серьезные осложнения.-Дифтерия негативно влияет на работу сердца, часто приводит к летальному исходу среди детей. Краснуха протекает у взрослых и подростков намного тяжелее, чем у малышей. Часто она приводит к развитию пневмонии, артритов, инсультов. Если беременная женщина заболеет краснухой, то плод может развиваться неправильно, - рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Самарской области Ирина Горелова.Единственная защита от подобных патологий - своевременная вакцинация.В регионе за год прививают около трех миллионов человек. Несмотря на высокий показатель, некоторые граждане до сих пор не доверяют врачам, считая, что вакцина может негативно сказаться на здоровье в целом. Действительно, побочные эффекты встречаются, но очень редко - буквально один случай на миллион.Вакцинация в прямом смысле слова позволяет победить инфекции. Например, в 2017 году в Российской Федерации не зафиксировали ни одного случая заболевания дифтерией. В 1958 году медики страны зафиксировали 558 тысяч пациентов с коклюшем, а в 2017 году их было только 5 тысяч. Больных корью вместо миллиона заболевших в 1962 году стало 725 в 2017-м.- У каждой страны есть свой национальный календарь прививок, в соответствии с которым прививается все население. Государство выделяет бюджетные средства на покупку вакцины, поэтому прививки для граждан являются бесплатными, - отметила Горелова.По ее словам, вакцину также закупают и за счет средств областного бюджета. Чтобы предотвратить распространение болезни, нужно охватить при проведении профилактических прививок 95% населения. В Самарской области этот показатель даже выше - 96%. Благодаря этому в последние два года не зафиксировали ни одного случая кори. Однако в 2018-м самарские медики уже обнаружили двух больных. Житель Красноярского района области вернулся из командировки в Чеченскую Республику. Так как его дети не имели прививок, то сразу заболели. А жена, которая прошла вакцинацию, осталась здоровой.За вакцинацией населения должны следить участковый врач и педиатр. Именно к ним необходимо прийти перед прививкой. Специалисты выяснят, как обстоят дела с иммунной системой, проведут осмотр. Если у пациента имеются хронические заболевания, то ему выпишут направление для сдачи анализов.- Мы должны осмотреть ребенка перед вакцинацией, чтобы оценить его состояние, - отметила заведующая консультативной поликлиникой педиатрического корпуса областной клинической больницы имени Середавина Наталья Короткова. - Многие родители тревожатся, считают, что нужно сдать много анализов. Но это не так. Детей, которые не относятся к группе риска, подготавливают быстро.Медики советуют прививать детей от дифтерии и столбняка с трех месяцев. А затем с подросткового возраста повторять эту процедуру через каждые 10 лет. Для полной защиты от гепатита B человек должен иметь три прививки. Коревую вакцину необходимо применять дважды в течение жизни. Прививку от гриппа рекомендуют делать ежегодно, так как вирус постоянно мутирует.Уровень инфекционной заболеваемости в Самарской области за предыдущий год не превысил многолетних значений. Медики не регистрировали случаев дифтерии с 2008 года, краснухи - с 2010-го. Граждане имеют право отказаться от вакцинации. Они должны подтвердить свое желание письменно. «Ассортимент» прививок постоянно расширяется: с 2014 года ввели вакцинацию против пневмококка. В ближайшее время в списке бесплатных могут появиться вакцины против ротавирусов.