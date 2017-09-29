Самарская клиническая больница Ивановой получит новое оборудование
Медтехника предназначена для центра лечения муковисцидоза у детей и подростков, работающего на базе учреждения.
По данным регионального министерства здравоохранения, оборудование приобрели во время сотрудничества между немецким обществом «Запад-Восток Баден-Вюртемберг» и Самарской городской детской клинической больницей №1 им. Н.Н. Ивановой. Договор организации заключили в прошлом году. Специалисты разработали совместную программу по лечению детей и подростков, страдающих муковисцидозом, и по повышению квалификации специалистов центра. В этом году известный специалист по лечению муковисцидоза Штефан Иллинг проконсультирует пациентов центра, их родителей, а также медперсонал.
Также в 2014 году немецкие коллеги подарили учреждению реанимобиль для новорожденных детей и микроавтобус.
По данным регионального министерства здравоохранения, оборудование приобрели во время сотрудничества между немецким обществом «Запад-Восток Баден-Вюртемберг» и Самарской городской детской клинической больницей №1 им. Н.Н. Ивановой. Договор организации заключили в прошлом году. Специалисты разработали совместную программу по лечению детей и подростков, страдающих муковисцидозом, и по повышению квалификации специалистов центра. В этом году известный специалист по лечению муковисцидоза Штефан Иллинг проконсультирует пациентов центра, их родителей, а также медперсонал.
Также в 2014 году немецкие коллеги подарили учреждению реанимобиль для новорожденных детей и микроавтобус.
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