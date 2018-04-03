Самара получила 22 новых автомобиля скорой помощи

Заветные +22! Но это не прогноз погоды (а жаль), а пополнение автопарка скорых: 22 новеньких автомобиля закуплены в рамках подготовки к ЧМ-2018 для жителей и гостей Самары. 15 из них для Самарской станции скорой медицинской помощи и 7 реанимобилей для больницы им. Середавина 🚑 pic.twitter.com/ToGvVgT8q5