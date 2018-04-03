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Главная/Медицина/

Самара получила 22 новых автомобиля скорой помощи

Технику закупили в связи с подготовкой к ЧМ-2018.

По сообщению департамента информполитики областного правительства, 15 автомобилей передадут самарской станции скорой помощи. Еще семь реанимобилей закупили для больницы Середавина.










 

Дата: 3 апреля 2018 , 12:55
230
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: twitter.com/SamRegion_Press
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