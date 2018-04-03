Самара получила 22 новых автомобиля скорой помощи
Технику закупили в связи с подготовкой к ЧМ-2018.
По сообщению департамента информполитики областного правительства, 15 автомобилей передадут самарской станции скорой помощи. Еще семь реанимобилей закупили для больницы Середавина.
По сообщению департамента информполитики областного правительства, 15 автомобилей передадут самарской станции скорой помощи. Еще семь реанимобилей закупили для больницы Середавина.
Заветные +22! Но это не прогноз погоды (а жаль), а пополнение автопарка скорых: 22 новеньких автомобиля закуплены в рамках подготовки к ЧМ-2018 для жителей и гостей Самары. 15 из них для Самарской станции скорой медицинской помощи и 7 реанимобилей для больницы им. Середавина 🚑 pic.twitter.com/ToGvVgT8q5— Департамент информационной политики (@SamRegion_Press) 3 апреля 2018 г.
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