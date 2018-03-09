За минувший год в Приволжском федеральном округе на 31% снизилась младенческая смертность

В результате младенческая смертность по округу снизилась на 31,2%: с 7,5 в 2013 году до 5,3 на 1 тысячу родившихся живыми по итогам 2017 года.Один из перинатальных центров на 130 койко-мест открылся 9 сентября 2016 года на базе Самарской областной клинической больницы имени Середавина. Он относится к учреждениям родовспоможения третьего уровня, где будет сконцентрировано оказание медицинской помощи пациенткам и новорожденным группы высокого риска. В частности, здесь планируется оказывать хирургическую помощь младенцам с врожденными пороками развития.Полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич отметил, чтопоявление в регионе самого современного перинатального центра существенно повысит качество оказания услуг, спасет не одну детскую и материнскую жизни.Отметим, мощности перинатального центра позволят принимать до 5 тысяч родов в год. В структуре центра предусмотрено 10 индивидуальных родовых залов с 3 операционными, отделение реанимации и интенсивной терапии для женщин, 3 акушерские операционные, операционная для новорожденных с пороками развития, 18 коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (с оборудованием, позволяющим оказывать помощь детям с массой тела от 500 граммов).