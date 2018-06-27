В больнице Середавина открывают современное отделение для стерилизации медицинских изделий
Оно начнет работать в четверг, 28 июня.
Проект реализовали по концессионному соглашению между областным правительством и ООО «Синергия». Стерилизационное отделение и его оснащение модернизировали за счет частных инвестиций. Сумма составила около 50 млн рублей.
В новом стерилизационном отделении внедрили современные системы учета и управления, а также компьютеризировали и оптимизировали рабочие процессы.
Проект реализовали по концессионному соглашению между областным правительством и ООО «Синергия». Стерилизационное отделение и его оснащение модернизировали за счет частных инвестиций. Сумма составила около 50 млн рублей.
В новом стерилизационном отделении внедрили современные системы учета и управления, а также компьютеризировали и оптимизировали рабочие процессы.
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