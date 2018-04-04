В Самаре открыли мемориальную доску кардиохирургу Виктору Полякову
Торжественная церемония состоялась в день рождения врача, 4 апреля в Самарской областном клиническом кардиологическом диспансере.
В мероприятии приняли участие руководитель администрации губернатора Дмитрий Холин, глава Самары Елена Лапушкина, министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов, а также коллеги, ученики и пациенты легендарного доктора.
Виктор Поляков, почетный гражданин Самары, занимался сердечной хирургией с 1967 года. В 1980 году Виктором Петровичем под гипотермией была выполнена первая в стране операция на сердце, а вскоре уникальная операция на сердце «Лабиринт», за которую он был удостоен звания Лауреата национальной премии «Призвание» за большой вклад в развитие сердечно-сосудистой хирургии. В декабре 1989 года по инициативе именитого врача была создана кафедра кардиологии и кардиохирургии Института профессионального образования Самарского государственного медицинского университета. Кафедрой подготовлено около трех тысяч специалистов в этой области хирургии. Благодаря работе профессора Полякова Самарский областной клинический кардиологический диспансер стал одним из ведущих специализированных центров в России.
- Мы сегодня открываем мемориальную доску Виктору Петровичу Полякову — это то немногое, что мы можем сделать в память об этом действительно уникальном человеке, - сказала Елена Лапушкина. - О человеке, который спасал жизни, разработал потрясающую методику, воспитывал уникальных хирургов. При всем этом он оставался человеком глубоко порядочным, человеком дела. Я совершенно убеждена, что тысячи спасенных им пациентов и их близкие люди ежедневно вспоминают Виктора Петровича добрым словом. Его ученики переняли у него не только профессиональные навыки, но и само отношение к профессии.
В мероприятии приняли участие руководитель администрации губернатора Дмитрий Холин, глава Самары Елена Лапушкина, министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов, а также коллеги, ученики и пациенты легендарного доктора.
Виктор Поляков, почетный гражданин Самары, занимался сердечной хирургией с 1967 года. В 1980 году Виктором Петровичем под гипотермией была выполнена первая в стране операция на сердце, а вскоре уникальная операция на сердце «Лабиринт», за которую он был удостоен звания Лауреата национальной премии «Призвание» за большой вклад в развитие сердечно-сосудистой хирургии. В декабре 1989 года по инициативе именитого врача была создана кафедра кардиологии и кардиохирургии Института профессионального образования Самарского государственного медицинского университета. Кафедрой подготовлено около трех тысяч специалистов в этой области хирургии. Благодаря работе профессора Полякова Самарский областной клинический кардиологический диспансер стал одним из ведущих специализированных центров в России.
- Мы сегодня открываем мемориальную доску Виктору Петровичу Полякову — это то немногое, что мы можем сделать в память об этом действительно уникальном человеке, - сказала Елена Лапушкина. - О человеке, который спасал жизни, разработал потрясающую методику, воспитывал уникальных хирургов. При всем этом он оставался человеком глубоко порядочным, человеком дела. Я совершенно убеждена, что тысячи спасенных им пациентов и их близкие люди ежедневно вспоминают Виктора Петровича добрым словом. Его ученики переняли у него не только профессиональные навыки, но и само отношение к профессии.
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