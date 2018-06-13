Светофор на кольце Московского шоссе и Луначарского отключат на сутки

В четверг, 14 июня, с 4:00 будет отключен светофор на кольце Московского шоссе и Луначарского. Об этом ГКП «АСАДО» сообщили в своем Твиттере.Светофор выключат, чтобы выполнить аварийные работы на трансформаторной подстанции. Регулируемое движение восстановят к 4:00 пятницы, 15 июня.