В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Список обещают формировать ежегодно. Нынешний - по итогам работы в 2017-м. Собственно рейтинг и проблемы отрасли ЖКХ обсудили вчера на совещании в областном правительстве.
По словам врио руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрия Холина, опросы констатируют: сейчас жители называют вопросы ЖКХ даже более актуальными, чем такие темы, как социальная поддержка, здравоохранение или борьба с коррупцией. И новый рейтинг - это еще один ориентир, который позволит местным властям, заказчикам услуг - жителям - выстраивать отношения с коммунальщиками.
Список размещен на сайте Государственной жилищной инспекции Самарской области. Оценивали 259 организаций по 11 критериям. По словам представителей ведомства, анализировали данные электронной системы ЖКХ, сведения, полученные от профильного министерства региона, информацию самих УК. По каждому критерию начисляли баллы, которые суммировали. В итоге лучший результат составляет 90 баллов, худший - минус 18.
Важнейшая задача в отрасли - дать жителям реальную возможность контролировать работу УК и самим определять приоритеты в создании комфортных условий жизни и городской среды. Первый этап работы в этом направлении прошел летом и осенью прошлого года, когда старшие по домам прошли специальные курсы. По словам представителя Госжилинспекции Светланы Ерофеевой, после той учебы количество жалоб сократилось на 30%, поскольку люди стали более уверенно отстаивать свои интересы и требовать от коммунальщиков качественной работы. В этом году будут массово заключать новые договоры на обслуживание многоквартирных домов. В них обещают включить подробный перечень услуг, будет зафиксирована ответственность УК перед жильцами, обязанность отчитываться о финансовых вопросах. Сейчас в регионе заключено около 3,5 тысячи таких договоров.
О необходимости прямого общения жителей с коммунальщиками, их подотчетности заказчикам услуг говорит глава региона Дмитрий Азаров.
- Мы понимаем важность работы управляющих компаний, понимаем, какую ответственность вы несете перед жителями. Там, где работа строится на долгосрочную перспективу, где она ведется качественно, мы готовы помогать. Где этого не происходит, ситуацию будем менять, - заявил Азаров. - Важнейшее требование - прозрачность расчетов за жилищно-коммунальные услуги, их понятность для жителей, для органов исполнительной власти.
Лидеры рейтинга:
«Визит-М» (Самара)
«Лада-Фарм» (Самара)
«Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» (Шигонский район)
«Наш дом» (Шенталинский район)
«Жилком» (Тольятти)
Антилидеры:
«ПЖРТ Октябрьский» (Самара)
«Ставрополь ЖКХ» (Ставропольский район)
«Жилищная управляющая компания» (Чапаевск)
«Производственное жилищно-ремонтное предприятие №11» (Самара)
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