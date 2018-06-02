Андрей Тихонов о планах "Крыльев"

25 мая на общем собрании членов РФПЛ «Крылья» приняты в число участников чемпио-ната премьер-лиги. Теперь задача одна - удержаться в элите.

Контуры подготовки

Встречу с журналистами гендиректор клуба Виталий Шашков начал с презентации огромного кубка и медалей за второе место по итогам минувшего первенства ФНЛ. Их вручили в офисе лиги. Теперь серебряная чаша займет достойное место в музее команды рядом с кубком чемпионов ФНЛ-2016. Тогда этот почетный приз, напомним, вручали самарцам принародно на поле стадиона «Металлург».

На глазах представителей СМИ Тихонов подписал контракт по схеме «1+1» на один сезон с возможностью продления еще на год.

- С Андреем Тихоновым мы знакомы много лет. За прошедший год мы убедились, что не ошиблись в выборе главного тренера ни по одному из критериев. Каких-то особых требований по условиям контракта у него не было. Мы достаточно быстро договорились и пришли к согласию, - прокомментировал событие Виталий Шашков.

- Благодарю «Крылья» за доверие! Часть моей души всегда в Самаре, - признался Тихонов. - Премьер-лига - совсем другой турнир, это большая ответственность. Решение остаться в Самаре я принял с легкой душой. Это город, где я прожил дольше всего, не считая своего дома. С удовольствием подписал новый контракт с «Крыльями Советов». И теперь думаю о том, как нам укрепить команду. Это будет зависеть от бюджета. Ждем решения руководства по селекционным планам. Наш коллектив сохраняем, но усиления ожидаем. Хотя бы пять-шесть игроков. Клубный селекционный отдел ищет кандидатов как в России, так и за рубежом. Ротация состава необходима, чтобы двигаться вперед. С кем-то из нынешних игроков придется проститься. Это футбольная жизнь.

С 1 по 5 июня футболисты будут заниматься дистанционно, отчитываясь о проделанной работе тренеру через интернет.

- С 19 июня по 1 июля будем тренироваться в Сербии на базе национальной сборной, где команда работала и прошлым летом. Выбрали, поскольку это безвизовая страна. Если будет нужен какой-то игрок, мы сможем пригласить его на просмотр. Там очень хорошие условия. Четыре поля и много спарринг-партнеров. Кроме нас там будет три команды. В том числе и казанский «Рубин», - рассказал Тихонов.

Второй сбор проведут с 5 по 20 июля. С местом пока не определились. Старт чемпионата намечен на 29 июля.

Никто не разочаровал

Наставник «Крыльев» рассказал, что у нескольких ведущих футболистов закончились контракты, но уходить из команды пока никто не собирается.

- В прошедшем сезоне никто в команде меня не разочаровал, - признался Тихонов. - Да, кто- то играл больше, а кто-то меньше. Но у нас был отличный коллектив, мы были одним целым. Понятно, что если нам удастся усилиться, то кому-то придется говорить «до свидания». Но это жизнь, это большой спорт.

Руководство клуба хочет сохранить в составе Ивана Таранова, Дмитрия Ятченко и Жозе Надсона. Обсуждение новых контрактов уже ведется. На сборе в Сербии к команде присоединится грузинский голкипер «Крыльев» Георгий Лория. В прошедшем сезоне он выступал за махачкалинский «Анжи» в РФПЛ на правах аренды. Вопрос о возвращении из аренды Шелдона Бато и Кирилла Гоцука пока рассматривается. Пригласят на первый сбор с основной командой двух-трех человек из прошлогоднего состава «Крыльев Советов-2». Вместе с «Ладой» и «Сызранью-2003» команда выступала в ПФЛ - третьем дивизионе отечественного футбола. Появится у основы и дублирующий состав.

«Лифтерами» быть не собираются

Зашел на встрече с журналистами разговор и о задачах на будущий сезон.

- В ФНЛ тяжело показывать красивый, интересный футбол, - посетовал Тихонов. - Матчи с «Локомотивом» и «Рубином» проще играть. Выше уровень игроков. Они сами играют и не прощают ошибок, но и дают играть. В ФНЛ больше борьбы, команды играют от обороны. В РФПЛ кровь из носу нужно закрепляться. Вряд ли болельщики смирятся с тем, что команда превращается в «команду-лифт».

Спросили журналисты Тихонова о новой тактической модели «Крыльев» в премьер-лиге. Тот отметил, что в арсенале команды останется две схемы - оборонительная 5-3-2 и атакующая 4-4-2. Первый вариант не очень зрелищный. Но в нем все зависит от исполнителей. Мог же ЦСКА занять второе место. «Крыльям» пока будет сложно играть с лидерами в открытый футбол.

- Глава Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поставил перед клубом задачу - не только остаться в премьер-лиге, но и показать хорошую игру, привлечь зрителей на наш новый шикарный стадион, - подчеркнул Шашков. - Посещаемость «Самара Арены» будет зависеть от результатов команды. Ее вместимость составляет 44 918 зрителей. Мы планируем заявить на сезон два стадиона для домашних матчей - «Самара Арену» и «Металлург» в качестве запасного варианта. Также мы продолжаем поиск спонсоров и намерены сменить производителя экипировки спортивной одежды.

Буханка… от «КС»

Для того чтобы пополнить бюджет «Крыльев Советов», предприимчивые менеджеры клуба ранее выпускали фирменную водку и семечки. Теперь будут выпекать хлеб. На минувшей неделе заслуженный ветеран «Крыльев» Валерьян Панфилов посетил Самарский БКК (официальный партнер клуба) и ознакомился с процессом приготовления специальной новинки - фитнес-хлеба.

- Название продукции говорит само за себя, - отметила начальник хлебобулочного производства СБКК Галина Шепелева. - В составе большое количество зерновых компонентов, которые являются источниками медленных углеводов, дающих организму энергию. Новинку уже можно приобрести в магазинах нашего города, болельщикам будет приятно, что на упаковке изображена эмблема «Крыльев Советов».