Открыли набережную у "Ладьи"

Работы по реконструкции провели на площади более семи гектаров. Четвертая очередь набережной, так же как первая и третья, была обновлена в едином стиле. Это выразилось в цветовом и архитектурном решении, выборе материалов отделки.

Был отреставрирован символ зоны отдыха - скульптурная композиция «Ладья», давно ставшая одной из визитных карточек нашего города. Также обновили амфитеатр, он выполнен из монолитного бетона и облицован гранитом. Несколько иначе теперь расставлены по территории привычные самарцам белые скульптуры, их тоже привели в порядок. Главное новшество этого участка набережной - фонтан площадью 385 квадратных метров. Его четырехъярусная чаша имеет сложную каскадную форму. В оформлении фонтана использованы плиты и блоки из натурального камня двух видов. Есть новшества и технического характера. На 4-й очереди построено хозяйственно-бытовое здание, предназначенное для сотрудников набережной. Кроме того, для всех посетителей начнет работать стационарный туалет, он заменит расположенные здесь ранее пластиковые кабинки.

Специально для детей у «Ладьи» обустроена игровая площадка, а для взрослых любителей активного отдыха - спортивная зона и велодорожка. Кроме того, на набережной определены участки для размещения объектов общественного питания.

Не забыли и про маломобильных граждан. Для них сделаны пандусы, оборудована санитарная комната, предусмотрены места на автостоянке. В рамках реконструкции также были обустроены новые лестничные сходы, приведены в порядок существующие лестницы и тротуары, заменены бордюры. Строители укрепили откосы со стороны пляжа. Парапеты и постаменты памятников отделали гранитом. Большое внимание уделено озеленению. На территории выполнена санитарная обрезка деревьев и кустарников, посеяна газонная трава, разбиты клумбы. Чтобы поддерживать зеленую зону в надлежащем состоянии, установлена система автополива и введены в работу две насосные станции.

За порядком на обновленной набережной можно будет следить онлайн с помощью системы видеонаблюдения.