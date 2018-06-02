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Открыли набережную у "Ладьи"

Уже в эти выходные самарцы смогут прогуляться у «Ладьи», по обновленной волжской набережной - сегодня ее открыли для общего доступа. При этом отдельные работы по благоустройству будут продолжены, здесь еще предстоит высадить цветы, установить указатели. Накануне, в пятницу, готовность 4-й очереди к приему посетителей оценила глава города Елена Лапушкина. Она осмотрела склоны и аллеи, проверила качество укладки плитки, исправность систем освещения и автополива. 
 
Работы по реконструкции провели на площади более семи гектаров. Четвертая очередь набережной, так же как первая и третья, была обновлена в едином стиле. Это выразилось в цветовом и архитектурном решении, выборе материалов отделки. 
 
Был отреставрирован символ зоны отдыха - скульптурная композиция «Ладья», давно ставшая одной из визитных карточек нашего города. Также обновили амфитеатр, он выполнен из монолитного бетона и облицован гранитом. Несколько иначе теперь расставлены по территории привычные самарцам белые скульптуры, их тоже привели в порядок. Главное новшество этого участка набережной - фонтан площадью 385 квадратных метров. Его четырехъярусная чаша имеет сложную каскадную форму. В оформлении фонтана использованы плиты и блоки из натурального камня двух видов. Есть новшества и технического характера. На 4-й очереди построено хозяйственно-бытовое здание, предназначенное для сотрудников набережной. Кроме того, для всех посетителей начнет работать стационарный туалет, он заменит расположенные здесь ранее пластиковые кабинки. 
 
Специально для детей у «Ладьи» обустроена игровая площадка, а для взрослых любителей активного отдыха - спортивная зона и велодорожка. Кроме того, на набережной определены участки для размещения объектов общественного питания. 
 
Не забыли и про маломобильных граждан. Для них сделаны пандусы, оборудована санитарная комната, предусмотрены места на автостоянке. В рамках реконструкции также были обустроены новые лестничные сходы, приведены в порядок существующие лестницы и тротуары, заменены бордюры. Строители укрепили откосы со стороны пляжа. Парапеты и постаменты памятников отделали гранитом. Большое внимание уделено озеленению. На территории выполнена санитарная обрезка деревьев и кустарников, посеяна газонная трава, разбиты клумбы. Чтобы поддерживать зеленую зону в надлежащем состоянии, установлена система автополива и введены в работу две насосные станции. 
 
За порядком на обновленной набережной можно будет следить онлайн с помощью системы видеонаблюдения. 
Дата: 2 июня 2018 , 08:57
78
Автор текста: Светлана Келасьева
Автор фото: Владимир Пермяков
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