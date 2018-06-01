Киноизмышлизм. «Черновик» - когда название говорит само за себя (12+)
Я поклонник творчества российского фантаста Сергея Лукьяненко. Какие-то его произведения мне нравятся больше, какие-то меньше, отдельные не нравятся совсем. Первые «Дозоры» в школьные годы я читать любил. Экранизации этой серии городского фэнтези - «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005) за авторством Тимура Бекмамбетова - я считаю не очень удачными. Да, для российского кино это был прорыв в плане качества съемки. Но сюжет книг в фильмах был безжалостно исковеркан и далек от оригинала. Плюс глаза мозолила фирменная манера Бекмамбетова наполнять свои фильмы каким-то неприличным количеством рекламы. Зато был графон, а в «Дневном дозоре» была Жанна Фриске в платье с роскошным декольте. Так что как самостоятельные произведения в отрыве от книг фильмы смотрелись неплохо. И вот на экраны вышел новый фильм по книге Лукьяненко.
Узнав о съемках экранизации «Черновика», причем не командой Бекмамбетова, я обрадовался. Ведь роман по своей структуре очень прост, а потому у сценаристов была только одна простая задача – перенести историю на экран максимально близко к тексту, избегая отсебятины. Тем более что соавтором сценария выступал сам Сергей Лукьяненко и даже сыграл в фильме небольшую роль. Но, как это обычно бывает у отечественных киноделов, все пустили коту под хвост.
И я даже не буду сравнивать сюжет с оригиналом – иначе о фильме вообще сложно будет говорить без мата. Но если рассматривать картину именно как самостоятельное произведение, то перед нами просто какая-то сумбурная нарезка сцен. События скачут от одного к другому без плавной связки и объяснений. Появляются какие-то персонажи, места, события, а не знакомый с оригиналом зритель рискует потеряться в этом театре абсурда. Фильм обрывается на полуслове, намекая на продолжение. Бекмамбетова многие ругали за то, что его фильмы похожи на музыкальные клипы. Так вот исковерканный в плане сюжета «Ночной дозор» куда логичнее и целостнее, чем «Черновик», который, повторяю, разваливается на какие-то отдельные сцены.
Спецэффекты в фильме также получились бюджетные, а невыразительные и редкие экшен-сцены пытались вытянуть за счет давно осточертевшего слоу-мо. Российские киноделы до сих пор не понимают, что эффект замедления времени нужен для того, чтобы подчеркнуть и сделать акцент на каком-то особо значимом кадре. Но если вы делаете всю экшен-сцену в замедленном времени, то слоу-мо вызывает резко отрицательный эффект, показывая, что актеры просто не умеют драться, а авторы не способны сделать динамичные экшен-сцены. Компьютерная графика в фильме в целом сносная, хотя местами хромакей все же режет глаза, а спецэффекты скатываются до уровня телеканала ТВ-3. Особенно в сценах с роботами-матрешками…
Что касается актеров, то тут тоже не все гладко. Главный герой в исполнении малоизвестного актера Никиты Волкова – это такой бюджетный Данила Козловский и старается повторять манеры Козловского. Его друг Котя в исполнении Евгения Ткачука – это вообще мист-каст. Дело в том, что Ткачук играет блогера-ботаника, который ходит в очках и вроде как безобидный интеллигент. Вот только обычно Евгения Ткачука в силу его фактуры и манеры разговаривать приглашают на роли всяких бандитов и гопников («Чужая», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»). И, знаете, того же Витьку Чеснока Ткачук сыграл очень достойно и в этой роли смотрелся как влитой. Проблема в том, что и в роли ботаника-Коти он разговаривает и ведет себя, как тот же Витька Чеснок. Кажется, что в следующем кадре он снимет очки и пойдет в подворотню отжимать деньги у случайных прохожих. Понравилась актриса Северия Янушаускайте, сыгравшая функционала Ренату Иванову, которая вводила Кирилла в курс дела и одновременно выступала его противником. Она напоминала мне Кристану Локен в роли киборга из «Терминатора-3», только более язвительную и харизматичную. Еще в фильме есть Евгений Цыганов, который, как всегда, играет типичного Евгения Цыганова с похмелья и вместе с Юлией Пересильд перекочевал в эту картину из «Битвы за Севастополь». Собственно, почти вся съемочная группа – от режиссера до продюсеров – ранее снимала «Битву за Севастополь».
В итоге, как экранизация книги – это провал, а как самостоятельное произведение – это малопонятный и сумбурный фильм, подходящий скорее для показа на каком-нибудь ТВ-3 или НТВ, а не на больших экранах. В кино на него я идти не рекомендую никому, особенно поклонникам книжного оригинала.
В 2005 году автор написал фантастический боевик «Черновик». Не могу назвать его лучшей книгой автора, но и плохой не могу. Это легкая и увлекательная фантастика на пару вечеров из серии «прочитал не без удовольствия, а потом забыл». Книга рассказывает о молодом парне по имени Кирилл, которого некие силы вычеркивают из жизни. Его перестают узнавать абсолютно все: от соседей до родителей. По указанию тех же неведомых сил молодой человек приезжает к бездействующей водонапорной башне, которая оказывается точкой перехода в другие миры. Парень вынужден стать функционалом – эдаким таможенником и суперменом в одном лице – и пропускать гостей из одного мира в другом. Разумеется, его ждут всевозможные приключения и неприятные открытия как о других мирах, так и о его собственном. В 2007 году Лукьяненко написал роман-продолжение «Чистовик», который завершил эту историю.
Узнав о съемках экранизации «Черновика», причем не командой Бекмамбетова, я обрадовался. Ведь роман по своей структуре очень прост, а потому у сценаристов была только одна простая задача – перенести историю на экран максимально близко к тексту, избегая отсебятины. Тем более что соавтором сценария выступал сам Сергей Лукьяненко и даже сыграл в фильме небольшую роль. Но, как это обычно бывает у отечественных киноделов, все пустили коту под хвост.
Я правда хотел, чтобы этот фильм мне понравился. И первые 20 минут так и было, так как сюжет в принципе довольно близко следовал книжному оригиналу. Но к 20-й минуте Кирилл добрался до башни, причем его привела туда наглая реклама «Яндекс Навигатора». А еще в этот момент нам показали полет нарисованной на компьютере снежинки, очень похожий на полет гайки в «Ночном дозоре». Это напомнило мне о фильме Бекмамбетова, что, в свою очередь, показалось плохим знаком. И действительно, с этого момента все пошло наперекосяк.
И я даже не буду сравнивать сюжет с оригиналом – иначе о фильме вообще сложно будет говорить без мата. Но если рассматривать картину именно как самостоятельное произведение, то перед нами просто какая-то сумбурная нарезка сцен. События скачут от одного к другому без плавной связки и объяснений. Появляются какие-то персонажи, места, события, а не знакомый с оригиналом зритель рискует потеряться в этом театре абсурда. Фильм обрывается на полуслове, намекая на продолжение. Бекмамбетова многие ругали за то, что его фильмы похожи на музыкальные клипы. Так вот исковерканный в плане сюжета «Ночной дозор» куда логичнее и целостнее, чем «Черновик», который, повторяю, разваливается на какие-то отдельные сцены.
Спецэффекты в фильме также получились бюджетные, а невыразительные и редкие экшен-сцены пытались вытянуть за счет давно осточертевшего слоу-мо. Российские киноделы до сих пор не понимают, что эффект замедления времени нужен для того, чтобы подчеркнуть и сделать акцент на каком-то особо значимом кадре. Но если вы делаете всю экшен-сцену в замедленном времени, то слоу-мо вызывает резко отрицательный эффект, показывая, что актеры просто не умеют драться, а авторы не способны сделать динамичные экшен-сцены. Компьютерная графика в фильме в целом сносная, хотя местами хромакей все же режет глаза, а спецэффекты скатываются до уровня телеканала ТВ-3. Особенно в сценах с роботами-матрешками…
Что касается актеров, то тут тоже не все гладко. Главный герой в исполнении малоизвестного актера Никиты Волкова – это такой бюджетный Данила Козловский и старается повторять манеры Козловского. Его друг Котя в исполнении Евгения Ткачука – это вообще мист-каст. Дело в том, что Ткачук играет блогера-ботаника, который ходит в очках и вроде как безобидный интеллигент. Вот только обычно Евгения Ткачука в силу его фактуры и манеры разговаривать приглашают на роли всяких бандитов и гопников («Чужая», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»). И, знаете, того же Витьку Чеснока Ткачук сыграл очень достойно и в этой роли смотрелся как влитой. Проблема в том, что и в роли ботаника-Коти он разговаривает и ведет себя, как тот же Витька Чеснок. Кажется, что в следующем кадре он снимет очки и пойдет в подворотню отжимать деньги у случайных прохожих. Понравилась актриса Северия Янушаускайте, сыгравшая функционала Ренату Иванову, которая вводила Кирилла в курс дела и одновременно выступала его противником. Она напоминала мне Кристану Локен в роли киборга из «Терминатора-3», только более язвительную и харизматичную. Еще в фильме есть Евгений Цыганов, который, как всегда, играет типичного Евгения Цыганова с похмелья и вместе с Юлией Пересильд перекочевал в эту картину из «Битвы за Севастополь». Собственно, почти вся съемочная группа – от режиссера до продюсеров – ранее снимала «Битву за Севастополь».
В итоге, как экранизация книги – это провал, а как самостоятельное произведение – это малопонятный и сумбурный фильм, подходящий скорее для показа на каком-нибудь ТВ-3 или НТВ, а не на больших экранах. В кино на него я идти не рекомендую никому, особенно поклонникам книжного оригинала.
Приятного просмотра!
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