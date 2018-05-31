В администрации Самары появится департамент экономического развития, инвестиций и торговли

О том, как будет оптимизирована структура мэрии, депутатам рассказал руководитель аппарата администрации Самары Владимир Терентьев. По его информации, департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг будет переформатирован в департамент экономического развития, инвестиций и торговли.

Департамент финансов и экономического развития будет переименован просто в департамент финансов, в связи с передачей полномочий по экономическим вопросам в департамент экономического развития, инвестиций и торговли.

Из структуры администрации Самары исключат управление организации торгов в связи с присоединением его к департаменту финансов.

Контроль деятельности управления гражданской защиты будет передан первому заместителю главы Самары, курирующему вопросы городского хозяйства и экологии.

Из структуры администрации Самары будет исключен департамент управления делами мэрии.

Также будет создано управление информационных ресурсов и технологий в составе аппарата администрации Самары. Управление информации и аналитики включат в состав аппарата администрации Самары и выделят из состава управления отдел информационного обеспечения деятельности главы города. Отдел будет переименован в пресс-службу главы Самары и будет подчиняться лично мэру.