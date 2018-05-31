В фанзоне на площади Куйбышева будут работать три медпункта

Всего таких отделений на фанфесте будет три, их разместят в скверах. В июне пункты оборудуют всем необходимым для оказания медицинской помощи, установят там новейшую аппаратуру, завезут лекарственные средства. Но уже сейчас врачебные бригады начали тренировки, чтобы в ответственный момент все действия были отработаны до автоматизма.

Один из возможных сценариев - спасение человека, получившего тепловой удар. Гость фестиваля долго находился на открытом солнце. Потом почувствовал себя плохо. После поступившего сигнала на помощь пострадавшему спешит команда специалистов. На носилках его доставляют в медпункт, где находится полноценный реанимационный кабинет.

- После успешной сердечнолегочной реанимации пациента транспортируют в больницу имени Пирогова. Это учреждение будет заниматься медицинским обслуживанием гостей турнира, - отметила врач анестезиолог-реаниматолог Елена Штанько.

Обратиться в медпункт можно будет с любой жалобой, будь то головокружение или подъем артериального давления. Врачи проведут диагностику, снимут электрокардиограмму и решат, куда направить пациента. Обратиться в медпункт можно будет с любой жалобой, будь то головокружение или подъем артериального давления. Врачи проведут диагностику, снимут электрокардиограмму и решат, куда направить пациента.

Чтобы оперативно оказывать помощь иностранцам, все сотрудники медпункта сдали экзамен по английскому языку.

- Русско-английский разговорник разработали при поддержке Самарского государственного медицинского университета и министерства здравоохранения региона, чтобы наладить коммуникацию. Знания не будут лишними для всех специалистов, которые будут работать на Чемпионате. В этом деле каждая секунда на счету, - рассказала координатор мобильных бригад Наталья Кононова.

Главный врач площадки Фестиваля болельщиков в Самаре Дмитрий Лисицин сообщил, что у каждого медпункта разместят четыре автомобиля «скорой помощи» и машины центра медицины катастроф. Кроме того, в местах прибытия шаттлов с болельщиками также организуют дежурство бригад.

Всего на фанфесте будут готовы оказать помощь посетителям около 50 медиков. Они начнут дежурство за час до открытия площадки и завершат через час после закрытия фестиваля.