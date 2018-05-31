В фанзоне на площади Куйбышева будут работать три медпункта
Врачи и медицинские сестры будут дежурить на объектах Чемпионата мира по футболу 25 дней. Помимо стадиона «Самара Арена» в зоне особого внимания - площадь имени Куйбышева. Там пройдет Фестиваль болельщиков FIFA, ожидается, что он соберет около 20 тысяч посетителей. Как будут оказывать помощь гостям Чемпионата, самарским журналистам рассказали и показали на днях в одном из новых медицинских пунктов на площади имени Куйбышева.
Всего таких отделений на фанфесте будет три, их разместят в скверах. В июне пункты оборудуют всем необходимым для оказания медицинской помощи, установят там новейшую аппаратуру, завезут лекарственные средства. Но уже сейчас врачебные бригады начали тренировки, чтобы в ответственный момент все действия были отработаны до автоматизма.
Один из возможных сценариев - спасение человека, получившего тепловой удар. Гость фестиваля долго находился на открытом солнце. Потом почувствовал себя плохо. После поступившего сигнала на помощь пострадавшему спешит команда специалистов. На носилках его доставляют в медпункт, где находится полноценный реанимационный кабинет.
- После успешной сердечнолегочной реанимации пациента транспортируют в больницу имени Пирогова. Это учреждение будет заниматься медицинским обслуживанием гостей турнира, - отметила врач анестезиолог-реаниматолог Елена Штанько.
Обратиться в медпункт можно будет с любой жалобой, будь то головокружение или подъем артериального давления. Врачи проведут диагностику, снимут электрокардиограмму и решат, куда направить пациента.
Чтобы оперативно оказывать помощь иностранцам, все сотрудники медпункта сдали экзамен по английскому языку.
- Русско-английский разговорник разработали при поддержке Самарского государственного медицинского университета и министерства здравоохранения региона, чтобы наладить коммуникацию. Знания не будут лишними для всех специалистов, которые будут работать на Чемпионате. В этом деле каждая секунда на счету, - рассказала координатор мобильных бригад Наталья Кононова.
Главный врач площадки Фестиваля болельщиков в Самаре Дмитрий Лисицин сообщил, что у каждого медпункта разместят четыре автомобиля «скорой помощи» и машины центра медицины катастроф. Кроме того, в местах прибытия шаттлов с болельщиками также организуют дежурство бригад.
Всего на фанфесте будут готовы оказать помощь посетителям около 50 медиков. Они начнут дежурство за час до открытия площадки и завершат через час после закрытия фестиваля.
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