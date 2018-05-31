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Юные таланты из Самары получили муниципальные стипендии

В преддверии Дня защиты детей в Самарском театре оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения одаренных юношей и девушек, достигших особых успехов в области культуры, искусства и спорта. Победители соревнований различного уровня, лауреаты престижных творческих конкурсов получили муниципальные стипендии из рук главы города Елены Лапушкиной, председателя городской думы Алексея Дегтева, художественного руководителя и главного дирижера самарской филармонии Михаила Щербакова и российского шашиста, чемпиона России, Европы и мира Олега Дашкова. 
 
Муниципальная стипендия была учреждена в 2012 году по предложению самарского педагогического сообщества и при поддержке Дмитрия Азарова, который на тот момент возглавлял город. За прошедшее время участниками проекта стали более 300 молодых спортсменов, музыкантов, артистов и художников. В этом году стипендии получат еще 50 талантливых самарцев. 25 из них отмечены за успехи в сфере культуры и искусства, другая половина достигла выдающихся результатов в спорте. Теперь на протяжении года они ежемесячно будут получать денежное поощрение в размере пяти тысяч рублей. 
 
Несмотря на юный возраст, все стипендиаты уже являются победителями соревнований или творческих конкурсов различного уровня. 
 
- Я занимаюсь самбо, дзюдо и универсальным боем. По последнему виду спорта - двукратный чемпион мира, чемпион России, - говорит студент Поволжского государственного колледжа Алексей Киргизов. - Но больше мне нравится самбо - это боевое искусство зародилось в СССР, им с детства занимался мой отец. Приятно, что мои заслуги оценили, деньги я потрачу на соревнования и экипировку.
 
- Мне крайне приятно находиться сегодня в этом зале, видеть молодых талантливых людей и понимать, что это наши, самарские, ребята, - обратилась Елена Лапушкина к стипендиатам. - Город искренне вами гордится и благодарит ваших педагогов, родных и близких, которые на протяжении многих лет оказывают вам поддержку своей любовью, знаниями и профессиональной подготовкой. Я надеюсь, что вы останетесь учиться, работать и жить в Самаре, ведь наш город предоставляет массу возможностей для развития вашего таланта. Желаю вам ставить перед собой недостижимые цели и помнить, что они только кажутся таковыми. Верьте в себя. Вы только в на- чале пути, и пусть он будет для вас успешным всегда и во всем. 
Дата: 31 мая 2018 , 09:26
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Автор текста: Ирина Исаева
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