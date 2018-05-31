Отслеживать дорожную обстановку во время ЧМ-2018 будут 450 видеокамер
Синхронизировать работу всех видов транспорта, отслеживать дорожную обстановку в целом во время Чемпионата мира по футболу будет региональный центр управления пассажирскими перевозками. То, как налажена его деятельность, на днях проверил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Также он провел расширенное совещание по вопросам транспортного обеспечения матчей ЧМ.
Ситуацию в городе отслеживают 450 видеокамер. Они установлены в ключевых точках - в аэропорту, на железнодорожном вокзале, около стадиона, в фанзоне, на речном вокзале, на Московском шоссе и улице Ново-Садовой. В обеспечении контроля задействована система «Безопасный город», которую после ЧМ-2018 будут внедрять по всей территории региона. На центр управления пассажирскими перевозками также завязана автоматическая система управления дорожным движением, которая проходит тестовые испытания. Система оперативно отслеживает изменение трафика, возможное возникновение пробок, а сотрудники центра имеют полномочия для оперативного реагирования на нештатные ситуации, например, удаленно менять режим работы светофоров.
Азаров также ознакомился с функционалом автобусов, которые задействуют для перевозок болельщиков. Водитель с 30-летним стажем Сергей Тимаков рассказал, что МАЗы (недавно в региональный центр поступило 100 новых машин) доступны для маломобильных граждан, оборудованы системами ГЛОНАСС, камерами видеофиксации. На транспорте установлена система оповещения на трех языках - русском, английском и испанском.
На совещании врио губернатора подчеркнул, что задача транспорта не ограничивается подвозом и вывозом болельщиков со стадиона «Самара Арена».
- Транспортное обеспечение - ключевой вопрос при проведении Чемпионата мира. Мы должны обеспечить не только четкую работу всех служб, комфорт пассажиров, но и безопасность. Сегодня мы должны поставить точки по всем направлениям, которые еще вызывают опасения. Выявить недостатки и принять решения, чтобы в оставшийся период они были полностью сняты и не вызывали беспокойства.
Подробно о готовности транспортной составляющей доложил врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин. Он, в частности, остановился на изменениях, которые были внесены в схему по итогам тестовых матчей.
О готовности подвижного состава и объектов транспортной инфраструктуры Самары рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. По его словам, автобусы и трамваи готовы к пиковым нагрузкам. Также вице-мэр продемонстрировал буклет, который будут распространять среди горожан: он содержит подробную информацию об изменениях в схеме работы городского пассажирского транспорта на время турнира.
О работе над путеводителями для болельщиков и разработке единой городской навигации рассказал представитель АНО «Дирекция-2018» Андрей Спиридонов. Подготовлены буклеты на трех языках: с подробной схемой города, описанием маршрутов шаттлов, правилами безопасности, списком телефонов оперативных служб.
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