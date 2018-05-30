По набережной с ветерком: самарцы пробежали Зеленый марафон
Благотворительный забег состоялся в областной столице в минувшее воскресенье, 27 мая.
Несколько лет назад было два спортивных праздника — Зеленый марафон и забег «Бегущие сердца». Первый Зеленый марафон, организованный ПАО Сбербанк, прошел в 2012 году. За эти годы его участниками стали более 600 тысяч человек. Благотворительный забег «Бегущие сердца» был создан Полиной Киценко и Натальей Водяновой в 2015 году в поддержку программ Фонда помощи детям «Обнаженные сердца».
В 2017 году Сбербанк и фонд «Обнаженные сердца» объявили о сотрудничестве и объединили свои беговые проекты, создав Зеленый марафон «Бегущие сердца». В этом году спортивный праздник состоялся 27 мая в 56 городах России и по традиции не обошел стороной Самару.
Погода не подвела. В это солнечное утро на вторую очередь набережной к спорткомплексу ЦСКА люди приходили целыми семьями, так как у спортивного праздника не было ограничений по возрасту или уровню подготовки.
Для самых маленьких были организованы игровые зоны и работали аниматоры в костюмах персонажей известных мультфильмов.
Остальные разделились на две группы — бегунов и болельщиков. Для участников марафона предусмотрели все удобства — раздевалку, камеры хранения для вещей, кулеры с водой. Перед стартом приглашенные на праздник инструкторы проводили для всех желающих разминку.
В этом году на Зеленом марафоне по традиции было организовано две дистанции: 4,2 километра - для любителей здорового образа жизни и 10 километров - для жителей и гостей города, которые уже более профессионально занимаются бегом. На 10-ку в 9 утра вышли больше 300 человек. Лучшее время забега - 31 минута. Кроме того, специально для юных бегунов была предусмотрена дистанция в 500 метров. Бегали по набережной, дышали свежим воздухом и любовались видом на Волгу.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
30 мая 2018
1050
30 мая 2018
175
30 мая 2018
155
30 мая 2018
460
30 мая 2018
215
30 мая 2018 , 21:17
63
Дмитрий Азаров: "У нашего региона есть потенциал для увеличения количества мясной продукции местного производства"
В среду, 30 мая, глава региона посетил Шигонский и Сызранский районы Самарской области.
30 мая 2018 , 17:30
1050
Объявлено штормовое предупреждение.
30 мая 2018 , 17:21
175
Он адаптирован для встречи зарубежных гостей.
30 мая 2018 , 17:06
155
Благотворительный забег состоялся в областной столице в минувшее воскресенье, 27 мая.
30 мая 2018 , 15:10
248
В Самаре начался ремонт улицы Сергея Лазо. Работы ведут на участке от Волжского шоссе до...
30 мая 2018 , 14:00
460
Суда переходят на летний график движения.
30 мая 2018 , 13:19
269
Паспорт болельщика ( FAN ID ) - это персонифицированная карта зрителя, которая...
30 мая 2018 , 19:59
132
В пятницу, 1 июня, в 10:00 в ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 105) пройдет...
30 мая 2018 , 12:59
215
В среду, 30 мая, сотрудники департамента городского хозяйства и экологии, регионального...
30 мая 2018 , 12:59
223
Он появился со стороны Волги, в районе причалов.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2 мая 2018
4851
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
16 мая 2018
4267
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
8 мая 2018
3802
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
6 мая 2018
3560
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
11 мая 2018
3406
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
2 мая 2018
4851
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
1 мая 2018
2600
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
1 мая 2018
1977
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
2 мая 2018
1323
Это будет самый сложный для меня обзор за последние годы.
1 мая 2018
574
С 12.00 до 14.30 на второй очереди набережной прошел праздник.