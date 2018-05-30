По набережной с ветерком: самарцы пробежали Зеленый марафон

Благотворительный забег состоялся в областной столице в минувшее воскресенье, 27 мая.

Несколько лет назад было два спортивных праздника — Зеленый марафон и забег «Бегущие сердца». Первый Зеленый марафон, организованный ПАО Сбербанк, прошел в 2012 году. За эти годы его участниками стали более 600 тысяч человек. Благотворительный забег «Бегущие сердца» был создан Полиной Киценко и Натальей Водяновой в 2015 году в поддержку программ Фонда помощи детям «Обнаженные сердца».





В 2017 году Сбербанк и фонд «Обнаженные сердца» объявили о сотрудничестве и объединили свои беговые проекты, создав Зеленый марафон «Бегущие сердца». В этом году спортивный праздник состоялся 27 мая в 56 городах России и по традиции не обошел стороной Самару.



























Погода не подвела. В это солнечное утро на вторую очередь набережной к спорткомплексу ЦСКА люди приходили целыми семьями, так как у спортивного праздника не было ограничений по возрасту или уровню подготовки.





Для самых маленьких были организованы игровые зоны и работали аниматоры в костюмах персонажей известных мультфильмов.



























Остальные разделились на две группы — бегунов и болельщиков. Для участников марафона предусмотрели все удобства — раздевалку, камеры хранения для вещей, кулеры с водой. Перед стартом приглашенные на праздник инструкторы проводили для всех желающих разминку.



Остальные разделились на две группы — бегунов и болельщиков. Для участников марафона предусмотрели все удобства — раздевалку, камеры хранения для вещей, кулеры с водой. Перед стартом приглашенные на праздник инструкторы проводили для всех желающих разминку.































В этом году на Зеленом марафоне по традиции было организовано две дистанции: 4,2 километра - для любителей здорового образа жизни и 10 километров - для жителей и гостей города, которые уже более профессионально занимаются бегом. На 10-ку в 9 утра вышли больше 300 человек. Лучшее время забега - 31 минута. Кроме того, специально для юных бегунов была предусмотрена дистанция в 500 метров. Бегали по набережной, дышали свежим воздухом и любовались видом на Волгу.