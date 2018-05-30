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Кто топит и засоряет «Городское» кладбище

В среду, 30 мая, сотрудники департамента городского хозяйства и экологии, регионального отделения Общероссийского народного фронта и прокуратуры посетили кладбище «Городское» на Партизанской, 71. Визит был связан с двумя проблемами, на которые в мэрию Самары пожаловались активисты ОНФ после празднования 9 Мая.
 
В День победы активисты ОНФ убирали могилы ветеранов Великой Отечественной войны и обратили внимание на мусорную свалку на кладбище. Также они обнаружили, что часть кладбища подтопляется канализационными стоками. Об этих проблемах активисты доложили в администрацию города. В мэрии незамедлительно начали решать обозначенные вопросы.
 
- С администрацией Самары был выстроен конструктивный диалог, есть понимание ситуации. Процедуру заключения договора с подрядчиком на вывоз мусора ускорили. Проблема со стоками и нечистотами тоже решается. Будем продолжать держать ситуацию на контроле, - отметил представитель регионального штаба ОНФ Валерий Барсук.
 
«Экскурсию» на проблемные участки проверяющим устроили сотрудники МП «Спецкомбинат ритуальных услуг», отвечающего за содержание кладбища. Они объяснили, что мусор на «Городском» остался после Пасхи и майских праздников, когда навестить усопших приходили многие горожане. Сотрудники предприятия до сих пор собирают мусор с могил и складируют в одном месте.

 












- Вывоз мусора — это лицензированный вид деятельности. «Спецкомбинат ритуальных услуг» не обладает лицензий и оборудованием, которые бы позволяли вывозить мусор на полигон, - объяснила начальник финансово-экономического отдела МП «Спецкомбинат ритуальных услуг» Ксения Савченко. - В соответствии с федеральных законодательством были объявлены торги и определен победитель — «Жиллидер». Он осуществляет вывоз отходов на лицензированные полигоны и предприятия по переработке, имеет все необходимые разрешения и лицензии. 4 июня с «Жилледером» будет заключен муниципальный контракт и предприятие начнет вывозить мусор с кладбища.
 
Что касается подтопления кладбища, то виновными оказались две самарские фирмы. Они уже понесли наказания за свои действия.

 












- Департамент городского хозяйства и экологии провел административное расследование по факту слива стоков на территорию кладбища «Городское», - рассказал представитель управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии Николай Горелов. - По результатам расследования два юридических лица привлекли к административной ответственности. Каждое оштрафовали на 100 тысяч рублей по решению суда. Сейчас проводится расчет ущерба, нанесенного окружающей среде. Участок канализационной сети передали в МП «Самараводоканал», ждем от них действий по ликвидации утечки.
Дата: 30 мая 2018 , 12:59
216
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Сергей Ромашов
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