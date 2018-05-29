Вопрос о назначении выборов губернатора региона обсудят 8 июня

Сейчас обязанности губернатора Самарской области временно исполняет Дмитрий Азаров. В сентябре должны состояться выборы главы региона. 25 апреля Дмитрий Азаров публично объявил, что будет участвовать в этих выборах. 8 июня депутатам губдумы предстоит дать старт избирательной кампании.