Вопрос о назначении выборов губернатора региона обсудят 8 июня
В этот день состоится заседание Самарской губернской думы.
Сейчас обязанности губернатора Самарской области временно исполняет Дмитрий Азаров. В сентябре должны состояться выборы главы региона. 25 апреля Дмитрий Азаров публично объявил, что будет участвовать в этих выборах. 8 июня депутатам губдумы предстоит дать старт избирательной кампании.
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