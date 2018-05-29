Губернская дума направит в Госдуму инициативу по легализации больничных «курилок»

Депутат Николай Ренц, который по совместительству является главным врачом городской клинической больницы № 5 Тольятти, считает, что ограничения на курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг, нужно снять. Например, оборудовать в медучреждениях специальные места для курения. Дело в том, что, по мнению ряда медицинских специалистов, полный запрет на курение табака в больницах является вредным для заядлых курильщиков, которые находятся на стационарном лечении с заболеваниями, не связанными с данной пагубной привычкой, и вынуждены резко бросить курить.

Депутаты Самарской губернской думы поддержали инициативу Николая Ренца и решили направить ее в Госдуму.