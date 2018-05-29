Самарцы смогут выбирать губернатора по месту нахождения
Поправки в выборное законодательство были приняты на 26-м заседании Самарской губернской думы во вторник, 29 мая.
Инициатива принадлежала областной избирательной комиссии. В регионе будет создан институт голосования избирателей по месту нахождения. Этот механизм опробовали в ходе избирательных кампаний регионального уровня в 2017 году и на выборах президента РФ в марте этого года. Одновременно будут исключены из избирательного законодательства возможность досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям.
Уже в сентябре губернатора Самарской области жители будут выбирать уже по новым правилам.
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