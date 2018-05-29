Самарские усадьбы: реставрация особняков на Молодогвардейской и Некрасовской





Модерн с глобусом

На днях завершились ремонтные работы углового здания по адресу улица Молодогвардейская, 65/Некрасовская, 57. Подрядчики уложили новый металлический лист на крыше, привели в порядок фасад, обновили очень интересную шатровую часть, венчающую угловой восьмигранник. А специалист регионального управления Государственной охраны объектов культурного наследия Елена Котова предоставила нашей редакции историческую справку.

Это здание постройки начала XX века, по данным проведенных исследований, объект культурного наследия (решение исполкома Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 06.05.1987 года).

Изначально это был доходный дом с торговыми помещениями. Здание кирпичное, трехэтажное, с подвальным этажом, с двухэтажным пристроем со стороны двора. Архитектурное решение выполнено в стиле модерн с преобладанием вертикальных пропорций, асимметричной композицией, узкими оконными проемами. У этого здания интересна акцентированная высокая угловая часть. Она поднимается восьмигранной башенкой над основным объемом. В угловой части, скошенной под 45 градусов, раскрыт дверной проем входа в купеческие торговые помещения первого этажа и большие прямоугольные окна-витрины.

Невысокий шатер крыши, перекрывающий восьмигранную башенку, увенчан крупным шаром- глобусом - ярким штрихом, завершающим объем. Дворовые фасады не оштукатурены, не облицованы, решены аскетично, без декора.

В целом специалисты отмечают уникальный архитектурный облик здания, безупречного в своих пропорциях и четкой геометрии деталей. И признают его одним из ярких памятников модерна Самары.

Архивисты обнаружили такие сведения об объекте. Долгое время усадебным местом на пересечении улиц Соборной и Предтеченской владела семья купцов Новокрещеновых. В окладных книгах по взиманию налога с недвижимости жителей Самары за 1874 - 1879 годы указано, что на этом участке имелись деревянный дом с пристроем и каменные службы. В расчетной книге налога с недвижимости за 1884 год на усадьбе уже стоял трехэтажный полукаменный (кирпично-деревянный) дом. Первый этаж сдавался в аренду под лимонадную лавку и часовую мастерскую. Архивисты обнаружили такие сведения об объекте. Долгое время усадебным местом на пересечении улиц Соборной и Предтеченской владела семья купцов Новокрещеновых. В окладных книгах по взиманию налога с недвижимости жителей Самары за 1874 - 1879 годы указано, что на этом участке имелись деревянный дом с пристроем и каменные службы. В расчетной книге налога с недвижимости за 1884 год на усадьбе уже стоял трехэтажный полукаменный (кирпично-деревянный) дом. Первый этаж сдавался в аренду под лимонадную лавку и часовую мастерскую.

С 1901 по 1904 год усадьбой владели купцы Кирилловы. Никаких изменений на участке за этот период не произошло. В 1905 году домовладение приобрел провизор Степан Иванович Карцев. Стоимость всей недвижимости была оценена в 1436 рублей. А в раскладочной ведомости налога с недвижимости за 1906 год недвижимость Карцева по этому адресу уже оценивалась в 7634 рубля. Из чего можно предположить, что каменный трехэтажный дом на углу Соборной и Предтеченской был построен именно в 1905 году. Прошение о разрешении на строительство и чертежи не сохранились. В архивных документах выявлено лишь одно прошение Карцева на разрешение устроить склад строительных материалов на дворовом участке.

В 1911 году усадьбу Карцева приобрело Самарское епархиальное начальство и оставалось ее собственником до 1913 года. В советское время на первом этаже дома располагались аптека и торговые помещения.





Доходный дом книготорговца Гринберга

За судьбу этого дома на улице Молодогвардейской, 98 городская общественность переживает уже не первое десятилетие. Когда здесь стала обваливаться лепнина с балкона и его отремонтировали на скорую руку, с минимальными финансовыми затратами, чтобы просто обезопасить прохожих, поднялся гул возмущения. Но сейчас, в преддверии ЧМ-2018, зданию постарались придать максимально возможный исторический облик. Оштукатурили и покрасили фасад, вернули лепнину, на крыше установили женский лик. Да, недовольства вновь раздаются, но все-таки попытки сохранить декоративные элементы предприняты.

Региональное управление Государственной охраны объектов культурного наследия предоставило информацию не об одном здании, а о комплексе на Молодогвардейской, 98/Некрасовской, 53, литеры А, А1, А2. Они входят в список объектов культурного наследия согласно приказу министерства культуры Самарской области от 29.12.2009 года.

Под литерой А значится трехэтажное кирпичное здание, которое главным фасадом выходит на улицу Молодогвардейскую. Каждый из этажей имеет свой неповторимый декор. На первом - высокие окна-витрины торговых помещений. В центральной части фасада «вывешены» балконы жилых помещений второго и третьего этажей. Большая часть декора балкона и обрамляющих его колонн, к сожалению, утрачена. Сохранились лишь фрагменты уникального ограждения - рельефные гипсовые вставки в виде широких стеблей растений.

Окна второго этажа декорированы наличником в виде лоз из листьев и плодов, в которые вплетены свисающие по бокам ленты с кистями. Между вторым и третьим этажами - декоративные пояса лепнины с листьями и цветками стилизованной геометрической формы. Углы здания оформлены камнем «под шубу» с масками львов и вазонами на столбиках на кровле. Центральная часть главного фасада акцентирована высокой стенкой с вазонами и увенчана крупной скульптурой женской головы. Окна второго этажа декорированы наличником в виде лоз из листьев и плодов, в которые вплетены свисающие по бокам ленты с кистями. Между вторым и третьим этажами - декоративные пояса лепнины с листьями и цветками стилизованной геометрической формы. Углы здания оформлены камнем «под шубу» с масками львов и вазонами на столбиках на кровле. Центральная часть главного фасада акцентирована высокой стенкой с вазонами и увенчана крупной скульптурой женской головы.

Объем здания уходит вглубь участка, двор раскрыт в сторону улицы Некрасовской. Дворовые фасады лишены лепного декора, не оштукатурены, решены в духе строгого рационального модерна. В интерьере сохранилось первоначальное покрытие пола - мозаичные «ковры», выложенные светло-бежевой и терракотовой плиткой (вероятно, это дореволюционная продукция харьковского «ТБЭБ» - Товарищества барона Эдуарда Бергенгейма). Чугунные ограждения бетонной лестницы выполнены в стиле модерн.

Под литерами А2, А1 значится трехэтажное кирпичное здание. Главным фасадом оно выходит на улицу Некрасовскую и также решено в стиле модерн. Стены оштукатурены и окрашены.

Здания по улице Молодогвардейской, 98/Некрасовской, 53 до 1917 года располагались на участке, который имел выходы сразу на две улицы - Предтеченскую и Соборную, не являясь при этом угловым. На усадебном месте по Предтеченской, согласно подворной описи домов 1858 года, располагалась изба, построенная в 1838 году. В 1862-м владелец участка мещанин М.В. Кошелев обратился в Губернское правление за разрешением на строительство каменного двухэтажного дома и нежилых служб. Существующие деревянный флигель и нежилые службы Кошелев обязался снести. Разрешение было получено. К 1877 году на участке находились: двухэтажный каменный дом, крытый железом, с парадным крыльцом, каменный двухэтажный пристрой, каретник, конюшня, погреб и сеновал.

На усадебном месте, выходящем на улицу Соборную, согласно подворной описи домов 1858 года, располагалась деревянная изба, построенная в 1850 году. В 1864-м владелец участка мещанин П.О. Уласов обратился в Губернское правление за разрешением на строительство деревянного на каменном полуэтаже флигеля, ворот, лавки, служб, забора и каменного брандмауэра. Разрешение было получено. К 1871 году на участке стоял двухэтажный полукаменный флигель.

В 1906-м участки на Соборной и Предтеченской перешли в собственность книготорговца, крупного домовладельца Соломона Гринберга. 25 июля 1908 года он подал прошение в Городскую управу о разрешении ему надстройки третьего этажа на Соборной и строительстве нового дома на Предтеченской. В сентябре того же года подал прошение на надстройку третьего этажа над службами. Разрешения были получены.

В 1919 году здания уже значились в списке муниципализированных.