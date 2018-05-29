В начале июня появится приложение, которое покажет Самару вековой давности

- В Ульяновске есть отстроенный заново деревянный квартал. Мы решили сделать то же самое, только в виде программы, - рассказала Юлия. - Есть же 3D-туры по музеям, гостиницам. Там другие технологии - их не отстраивают, а панорамно снимают. В 3D можно воссоздать все что угодно. Проект начал развиваться, мы привлекли к работе программиста - ведь мало создать модели, должна быть возможность нормально их просматривать. Так возник триумвират единомышленников, на котором все держится.

Юлия и Артемий ходили по улицам, детально фотографировали дома и на основе этого материала делали 3D-модель.

- Архитектура некоторых зданий повторяется. Если на одном не хватает элементов, можно для восстановления использовать аналогичный на другой улице, - отметила Юлия.

Создав модель одного дома в качестве примера, Юлия и Артемий повезли проект на «iВолгу», чтобы узнать мнение экспертов. Первый вердикт был неутешительный. «Это никому не нужно, кроме пары архитекторов и полутора краеведов», - прозвучало мнение эксперта на первом отборе.

- С этим было тяжело смириться, - говорит Артемий. - Стали прорабатывать проект с нуля. У нас оставалось семь дней до конца форума, и перед нами стояла цель. Не было только способа ее достижения. Мы подумали, что если брать для цифрового восстановления здания, то это должны быть исторические дома, включенные в экскурсионные туры. Но зачем их показывать, если они уже стоят? Тогда мы стали искать здания, на месте которых было что-то интересное и исчезло. В Самаре это в основном церкви. Пошел сложный процесс отбора, основной критерий - пешая доступность, то есть можно было прогуляться от одного пункта к другому, и количество фото и статей, описывающих облик исчезнувших зданий.

Так родился проект мобильного приложения дополненной реальности. Проект получил поддержку Фонда содействия развитию институтов гражданского общества. Так родился проект мобильного приложения дополненной реальности. Проект получил поддержку Фонда содействия развитию институтов гражданского общества.

Главная задумка состоит в том, что дополненная реальность позволит во время прогулки по старому городу направлять свой гаджет на то или иное здание и видеть, как оно выглядело раньше. Например, при наведении телефона на площадь имени Куйбышева посреди нее будет возникать собор. Можно будет походить вокруг и оценить его с разных сторон - он будет вписан в окружающую реальность. Работа долгая и сложная - для того чтобы привязать объект к месту, нужно очень много фотографий площадки.

Много фото можно найти в интернете. Но этого недостаточно, чтобы воссоздать объект. С данными о Троицкой и Ильинской церквях создателям помогла самарская епархия, которая делала запрос в архив, поскольку найти там информацию, не зная, как она промаркирована, очень сложно.

- Когда мы искали фотографии Ильинской церкви, то наткнулись на ее макет в интернете и узнали, что он находится в школе №12, которая борется за возвращение площади исторического названия, - рассказала Юлия. - Они чувствуют преемственность - считают это своим наследием. На «iВолге» мы познакомились с экскурсоводом нестандартных туров по Самаре Валерием Григановым - он нам помог при начальном подборе зданий, которых уже нет. Сотрудничали также с его коллегами.

Основные объекты выбрали сразу: Кафедральный собор, ближайшие к нему церкви. У Струковского сада, оказалось, была интересная композиция на входе - взяли в разработку и ее. Дальше начались сомнения, потому что стали появляться похожие объекты и пошел трудный процесс отбора.

- К сожалению, у нас не вышло с памятником Александру II на площади Революции. Очень трудоемкий процесс, - говорит Артемий. - Фотографии сохранились, но у него было очень много человеческих фигур, разных элементов, которые смазались на снимках. Дизайнеру пришлось бы как скульптору вылепливать его заново. И мы решили, что лучше не браться вовсе, чем делать так, что российский император не будет похож сам на себя.

В начале июня мобильное приложение будет доступно на Google Play и App Store в свободном доступе на русском и английском языке. Разработчики «Подпространства» хотят развивать свой проект дальше и в этом году поедут за поддержкой на другие форумы.

- Мы планируем охватывать большие городские площади, - делятся планами разработчики. - Кроме того, хотим захватить «неосуществленные» объекты: например, для создания театра оперы и балета разрабатывали целых три проекта, которые кардинально отличались.

Маршрут проекта

От Ильинской площади спуск до площади имени Куйбышева, вниз к Струковскому саду, вверх к филармонии, на месте которой стоял театр-цирк «Олимп», направо до пересечения с Некрасовской, где в бывшем здании Казанско-Богородицкой единоверческой церкви располагается театр «Камерная сцена», далее - к гостинице «Три вяза» (на месте бывшего ресторана «Арктика»), потом - к Дому специалистов, на месте которого находилась Троицкая церковь.