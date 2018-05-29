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В начале июня появится приложение, которое покажет Самару вековой давности

 Изначально проект планировался как база 3D-моделей деревянных элементов зданий старого города. 
 
- В Ульяновске есть отстроенный заново деревянный квартал. Мы решили сделать то же самое, только в виде программы, - рассказала Юлия. - Есть же 3D-туры по музеям, гостиницам. Там другие технологии - их не отстраивают, а панорамно снимают. В 3D можно воссоздать все что угодно. Проект начал развиваться, мы привлекли к работе программиста - ведь мало создать модели, должна быть возможность нормально их просматривать. Так возник триумвират единомышленников, на котором все держится. 
 
Юлия и Артемий ходили по улицам, детально фотографировали дома и на основе этого материала делали 3D-модель. 
 
- Архитектура некоторых зданий повторяется. Если на одном не хватает элементов, можно для восстановления использовать аналогичный на другой улице, - отметила Юлия. 
 
Создав модель одного дома в качестве примера, Юлия и Артемий повезли проект на «iВолгу», чтобы узнать мнение экспертов. Первый вердикт был неутешительный. «Это никому не нужно, кроме пары архитекторов и полутора краеведов», - прозвучало мнение эксперта на первом отборе. 
 
- С этим было тяжело смириться, - говорит Артемий. - Стали прорабатывать проект с нуля. У нас оставалось семь дней до конца форума, и перед нами стояла цель. Не было только способа ее достижения. Мы подумали, что если брать для цифрового восстановления здания, то это должны быть исторические дома, включенные в экскурсионные туры. Но зачем их показывать, если они уже стоят? Тогда мы стали искать здания, на месте которых было что-то интересное и исчезло. В Самаре это в основном церкви. Пошел сложный процесс отбора, основной критерий - пешая доступность, то есть можно было прогуляться от одного пункта к другому, и количество фото и статей, описывающих облик исчезнувших зданий. 
 
Так родился проект мобильного приложения дополненной реальности. Проект получил поддержку Фонда содействия развитию институтов гражданского общества. 
 
Главная задумка состоит в том, что дополненная реальность позволит во время прогулки по старому городу направлять свой гаджет на то или иное здание и видеть, как оно выглядело раньше. Например, при наведении телефона на площадь имени Куйбышева посреди нее будет возникать собор. Можно будет походить вокруг и оценить его с разных сторон - он будет вписан в окружающую реальность. Работа долгая и сложная - для того чтобы привязать объект к месту, нужно очень много фотографий площадки. 
 
Много фото можно найти в интернете. Но этого недостаточно, чтобы воссоздать объект. С данными о Троицкой и Ильинской церквях создателям помогла самарская епархия, которая делала запрос в архив, поскольку найти там информацию, не зная, как она промаркирована, очень сложно. 
 
- Когда мы искали фотографии Ильинской церкви, то наткнулись на ее макет в интернете и узнали, что он находится в школе №12, которая борется за возвращение площади исторического названия, - рассказала Юлия. - Они чувствуют преемственность - считают это своим наследием. На «iВолге» мы познакомились с экскурсоводом нестандартных туров по Самаре Валерием Григановым - он нам помог при начальном подборе зданий, которых уже нет. Сотрудничали также с его коллегами. 
 
Основные объекты выбрали сразу: Кафедральный собор, ближайшие к нему церкви. У Струковского сада, оказалось, была интересная композиция на входе - взяли в разработку и ее. Дальше начались сомнения, потому что стали появляться похожие объекты и пошел трудный процесс отбора. 
 
- К сожалению, у нас не вышло с памятником Александру II на площади Революции. Очень трудоемкий процесс, - говорит Артемий. - Фотографии сохранились, но у него было очень много человеческих фигур, разных элементов, которые смазались на снимках. Дизайнеру пришлось бы как скульптору вылепливать его заново. И мы решили, что лучше не браться вовсе, чем делать так, что российский император не будет похож сам на себя. 
 
В начале июня мобильное приложение будет доступно на Google Play и App Store в свободном доступе на русском и английском языке. Разработчики «Подпространства» хотят развивать свой проект дальше и в этом году поедут за поддержкой на другие форумы. 
 
- Мы планируем охватывать большие городские площади, - делятся планами разработчики. - Кроме того, хотим захватить «неосуществленные» объекты: например, для создания театра оперы и балета разрабатывали целых три проекта, которые кардинально отличались.
 
Маршрут проекта
 
От Ильинской площади спуск до площади имени Куйбышева, вниз к Струковскому саду, вверх к филармонии, на месте которой стоял театр-цирк «Олимп», направо до пересечения с Некрасовской, где в бывшем здании Казанско-Богородицкой единоверческой церкви располагается театр «Камерная сцена», далее - к гостинице «Три вяза» (на месте бывшего ресторана «Арктика»), потом - к Дому специалистов, на месте которого находилась Троицкая церковь. 
 
Дата: 29 мая 2018 , 09:46
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Автор текста: Маргарита Петрова
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