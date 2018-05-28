Колеи на самарских дорогах: кто виноват, и что делать

Эксперты дорожной отрасли обсудили ход реализации на территории губернии федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». С докладом по этой теме выступил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Ликомаскин.

По информации замминистра, в этом году к нормативному состоянию планируется привести 54,6% улично-дорожной сети региона, а к 2025 году – 85%. Для этого в 2018 году планируется отремонтировать 87 дорог протяженностью 189 километров на общую сумму в 3,2 миллиарда рублей. Из них 421 миллион рублей приходится на Самару, где отремонтируют 40 улиц протяженностью 44,3 километра. 695 миллионов планируют потратить на ремонт 7 улиц в Тольятти, а 2,1 миллиарда рублей потратят на починку 7 региональных дорог.

По словам Александра Ликомаскина, по 60 объектам уже заключены контракты и начались работы (80% плана). В Самаре в ремонте находится 38 улиц. Еще по 14 объектам торги завершены, а контракты - на стадии подписания.

Кроме того, программа «Безопасные и качественные дороги» предусматривает сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. В 2016 году в регионе насчитывалось 137 опасных участков, в 2017 году их осталось 95, в 2018 году планируют сократить количество таких мест до 67. Александр Ликомаскин назвал некоторые меры по достижению данного показателя. В их числе: нанесение разметки, установка барьерного и пешеходного ограждений, дорожных знаков, устройство светофоров.

Отдельно участники семинара остановились на проблеме колейности на дорогах, которые также повышают риски ДТП. О причинах возникновения углублений рассказал эксперт Поволжского отделения Российской академии транспорта Николай Сережкин.

По его словам, колея появляется из-за того, что в жаркую погоду асфальт нагревается до + 70 градусов и выше. Из-за климатических особенностей Самарской области помочь справиться с этой проблемой могут только изменения свойств битума за счет добавления в него термостойких веществ. Две другие причины возникновение колеи – это перегруженность улично-дорожной сети Самары и большое количество большегрузного транспорта в городе. Эксперты советуют рассмотреть вариант ограничения движения большегрузов по Самаре в дневное время летом, когда твердость асфальта понижена из-за жары.

Депутаты губдумы взяли предложения экспертов на карандаш и обсудят их на одном из ближайших заседаний комитета по транспорту.