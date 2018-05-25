25 мая 2018 года,
19:02
$ 61.41    72.01   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Бассейн ЦСКА на Волжском проспекте летом закроют на ремонт

По информации пресс-службы ЦСКА Самара, открытый бассейн закроется с 1 июня, а закрытый с 1 июля.
 
В здании будет выполнен ремонт к 50 юбилейному чемпионату мира по плаванию среди военнослужащих, который состоится в ЦСКА с 16 по 23 августа. Для горожан бассейн планируют открыть к сентябрю.
Дата: 25 мая 2018 , 14:00
175
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: ЦСКА Самара
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Памятник Владимиру Высоцкому возвращают на прежнее место
25 мая 2018
106
Памятник Владимиру Высоцкому возвращают на прежнее место
В праздничные дни трамвай №24 будет заезжать на Металлург
25 мая 2018
119
В праздничные дни трамвай №24 будет заезжать на Металлург
В Самаре до начала сентября перекроют Молодогвардейскую и Комсомольскую. Схема движения
25 мая 2018
212
В Самаре до начала сентября перекроют Молодогвардейскую и Комсомольскую. Схема движения
Главное за неделю в Самаре
25 мая 2018
107
 
Главное за неделю в Самаре
Сбербанк и Самарская область заключили соглашение о сотрудничестве
25 мая 2018
144
Сбербанк и Самарская область заключили соглашение о сотрудничестве
В предстоящие выходные в Самаре и области заметно похолодает
25 мая 2018
192
В предстоящие выходные в Самаре и области заметно похолодает
Бассейн ЦСКА на Волжском проспекте летом закроют на ремонт
25 мая 2018
175
Бассейн ЦСКА на Волжском проспекте летом закроют на ремонт
Киноизмышлизм. «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» - может, перерыв? (12+)
25 мая 2018
191
Киноизмышлизм. «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» - может, перерыв? (12+)
Выходные в Самаре: Фестиваль прессы в обновленном Струковском и Ночь пожирателей рекламы
25 мая 2018
192
Выходные в Самаре: Фестиваль прессы в обновленном Струковском и Ночь пожирателей рекламы
Лента новостей
25 мая 2018 , 17:29
119
В праздничные дни трамвай №24 будет заезжать на Металлург
Это нужно для того, чтобы дачники могли добраться до электричек и обратно.
25 мая 2018 , 17:14
212
В Самаре до начала сентября перекроют Молодогвардейскую и Комсомольскую. Схема движения
Причина - строительство инженерных сетей.
25 мая 2018 , 17:34
106
Памятник Владимиру Высоцкому возвращают на прежнее место
Ранее его убрали из-за демонтажа ледового дворца спорта.
25 мая 2018 , 15:56
144
Сбербанк и Самарская область заключили соглашение о сотрудничестве
Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
25 мая 2018 , 15:44
141
Вера Богуш стала вице-президентом федерации фигурного катания России
Ее кандидатуру выбрали накануне в Москве на конференции федеральной федерации фигурного...
25 мая 2018 , 17:00
107
 
Главное за неделю в Самаре
 
25 мая 2018 , 14:28
192
В предстоящие выходные в Самаре и области заметно похолодает
Причиной этому станет прохождение холодного фронта атлантического циклона, с которым в наш...
25 мая 2018 , 14:00
175
Бассейн ЦСКА на Волжском проспекте летом закроют на ремонт
По информации пресс-службы ЦСКА Самара, открытый бассейн закроется с 1 июня, а закрытый с 1...
25 мая 2018 , 13:02
191
Киноизмышлизм. «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» - может, перерыв? (12+)
Давным-давно, в далекой-далекой галактике...
25 мая 2018 , 12:11
192
Выходные в Самаре: Фестиваль прессы в обновленном Струковском и Ночь пожирателей рекламы
На улице стало уже по-летнему тепло, и чтобы не сидеть дома в предстоящий уик-энд, предлагаем...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4603
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
16 мая 2018
3701
"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
День Победы в Самаре. Как это будет
8 мая 2018
3586
День Победы в Самаре. Как это будет
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
6 мая 2018
3337
2
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая,     в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
11 мая 2018
3028
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4603
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
2298
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
2417
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1854
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1799
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.