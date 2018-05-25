Киноизмышлизм. «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» - может, перерыв? (12+)

Давным-давно, в далекой-далекой галактике...





В кинотеатрах выходит очередной фильм из цикла «Звездные войны».

Империя зла «Дисней» торжествует, отплясывая на костях легендарной франшизы, и считает будущую прибыль.

Угнетенные фанаты оригинальной гексологии скорбят, но молча идут в кино…

У них нет выбора.

Подарит ли «Хан Соло» им новую надежду?





Дойную корову, как правило, приобретают специально для получения молока, поэтому необходимо сделать все возможное для увеличения продуктивности. Тем же принципом руководствуется и студия «Дисней», которая в 2012 году купила студию Lucasfilm и с 2015 года выпускает по одному фильму франшизы «Звездные войны» в год. Прошлые картины всегда выходили в декабре. Но в этом году «Дисней» решил выпустить новый фильм в мае, всего лишь спустя 5 месяцев после премьеры отвратительного опуса «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи». Более того, студия не стала рассказывать новую историю, а показала нам становление одного из главных героев киносаги – Хана Соло, которого в оригинальных фильмах играл Харрисон Форд.



















































Фильм повествует о молодости контрабандиста Хана Соло до того момента, как он встретит Оби-Вана Кеноби и Люка Скайуокера, его приключениях и знакомстве с напарником - вуки Чубаккой, о встрече с Лэндо Калриссианом, а также о его старой любви. Так как история Хана Соло, начиная с 4 эпизода «Звездных войн» нам известна, то главные сюжетные ходы новой картины весьма предсказуемы и чудес от сценария ждать не стоит. Если вы не знаете, то у этого фильма была крайне тяжелая судьба. В процессе съемок у проекта сменилось 3 режиссера, «Дисней» требовал переснимать отдельные куски, а для исполнителя роли молодого Хана Соло Олдена Эренрайка нанимали преподавателя актерского мастерства. Актера обучали прямо на съемочной площадке. Казалось бы, на выходе мы должны были получить полную катастрофу.





На деле же мы имеем дело просто со средненьким фильмом с некоторым набором достоинств и недостатков, а также растянутым на 2,5 часа хронометражом. К достоинствам картины можно отнести тот факт, что это, наконец-то, не эпическое противостояние империи с повстанцами. В фильме не решается судьба вселенной, почти нет масштабных битв и стандартных для серии космических баталий, если не считать за таковую одну небольшую погоню. Нет, это картина о небольшой группе воров, которые проворачивают пару ограблений и выясняют отношение с преступным синдикатом. Как всегда, в фильме есть приятная глазу картинка, современные спецэффекты и костюмированные персонажи, а также знакомые поклоннику серии элементы – перестрелки на бластерах, путешествия по различным планетам и т.д.



















































Но фактор ностальгии уже давно не работает. Выпуская по фильму в год «Дисней» напрочь убил для меня, как для зрителя, элемент неожиданности. Я точно знал, что увижу в картине, и удивительных вещей для меня там оказалось крайне мало – разве что появление одного персонажа под занавес, которого я уж точно не ожидал увидеть. А если вы ходите в кино регулярно и недавно смотрели, например, «Мстителей» и «Дэдпула», то «вау-эффект» вас тем более посетит едва ли. Слишком много фантастики, и слишком много «Звездных войн» в последнее время показывают в кино.





А теперь прибавьте к этому не самую оригинальную историю. Олден Эренрайк вовсю пытается повторять игру Харрисона Форда, как бы ни уверял «Дисней» в обратном во время рекламной кампании. Но на Форда с его фирменной наглой ухмылочкой и океаном харизмы Эренрайк не тянет совсем, его Соло мало интересный персонаж в отрыве от напарников. Вот когда рядом с Ханом Соло есть Чубакка, то между персонажами чувствуется дружеская химия и происходящее на экране тебя радует. Стоит Соло остаться одному или в обществе Ки’Ры в исполнении Эмилии Кларк, то следить за героями сразу становится неинтересно. Его отношения с Ки’Рой сложно назвать убедительными. В итоге за персонажами второго плана, вроде молодого Лэндо в исполнении Дональда Гловера или наставника Соло Тобиаса Беккета, которого сыграл Вуди Харрельсон, наблюдать увлекательнее. А это жирный минус для фильма, где во главе угла стоит именно Хан Соло.



















































Да и особого развития персонажа мы не видим. В 4 эпизоде мы знакомимся со взрослым Ханом, который работает на мерзкого червя Джаббу Хатта и выполняет для него темные делишки. А в начале «Хана Соло» молодой Хан также работает на мерзкого червя - Мадам Проксиму и выполняет для нее темные делишки. Разница лишь в том, что у молодого Соло и его возлюбленной Ки’Ры есть мечта – выбраться с планеты Кореллии, стать свободными и счастливыми путешественниками. Но, получается, что это все же была мечта Ки’Ры, так как в 4 эпизоде Соло без Ки’Ры прозябает на такой же богом забытой планете – Татуине, где работает на Хатта. С чего начал - к тому, так сказать, и пришел. А все развитие персонажа в «Хане Соло» сводится к тому, что он стал чуть более отъявленным мерзавцем, чем был раньше, и как в нем зародились шовинистические замашки. Плюс рассказ о том, как он познакомился с Чубаккой и получил корабль «Сокол Тысячелетия».





Не обошлось в фильме и без модной нынче темы толерантности. На этот раз идеи феминизма и расового неравенства в фильме продвигает дроид L3 в исполнении актрисы Фиби Уоллер-Бридж. Эта механическая дамочка, разговаривающая, как стереотипная чернокожая и независимая женщина, при любой возможности сражается за права машин. От ее шуток каждый раз хочется бить себя по лицу ладонью. А, ну, и тему нетрадиционной сексуальной ориентации, конечно же, «Дисней» раскрыть не забыл. За эту часть отвечает опять же чернокожий Лэндо, влюбленный в дроида L3. Я сейчас не пошутил – это действительно так.



















































Что касается сюжетных поворотов, то помимо оригинальной трилогии авторы «Хана Соло», кажется, черпали вдохновения из сериала «Светлячок». Может быть, вы помните серию «Светлячка», где криминальный авторитет Аделай Нишка нанял героев для контрабандной работенки – выкрасть ценный груз из поезда? Если помните, то узнаете все это и в «Хане Соло». И так же, как и «Светлячок», «Хан Соло» снят в жанре космического вестерна со всеми характерными для жанра атрибутами.

Если «Хана Соло» сократить на час и выпустить в формате 1,5-часового фильма, картина могла смотреться лучше. А так, это очень затянутый фильм по вселенной «Звездных войн», который мало что приносит в киносагу. Рекомендуется только самым большим фанатам «Звездных войн», которые рады получать каждый год по фильму и жаждут добавки.

Приятного просмотра!

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