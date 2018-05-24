Завершился ремонт проспекта Карла Маркса в районе клиник СамГМУ

Проспект Карла Маркса стал первым дорожным объектом в Самаре, на котором в этом сезоне закончились основные ремонтные работы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Был отремонтирован участок длинной 1,3 километра – от улицы Гагарина до Третьего проезда. В ближайшее время подрядчик планирует завершить и ремонт примыкания в районе перекрестка с Гагарина.

Там, где работы выполнены полностью, началась их приемка сотрудниками МБУ «Дорожное хозяйство», профильного департамента и общественниками. Проезжую часть привели в порядок «картами» свыше 100 погонных метров – на всей ширине дороги выложили новое покрытие толщиной 5 см. Была использована асфальтобетонная смесь со щебнем высокой прочности.

Дорога ведет к клиникам Самарского государственного медицинского университета и к больнице № 1 им. Н.Н. Ивановой, являясь единственным подъездным путем к этим медучреждениям.

Гарантия на новый вид покрытия – 2 года. Стоимость обновления участка - около 7 миллионов рублей. Если в результате лабораторных исследований будут выявлены недочеты, подрядчик переделает работы за свой счет.



