Самарские тотализаторы и букмекерские конторы хотят обложить повышенным налогом

Несмотря на то, что в России запрещены азартные игры в салонах и казино, деятельность различных букеровских контор и тотализаторов разрешена. Россияне, например, имеют право и возможность делать ставки на результаты спортивных матчей в таких заведениях. На подобный игорный бизнес есть свой налог.

В 2016 году министерство финансов подготовило проект изменений в Налоговый кодекс, касающихся игорного бизнеса. С января 2017 года на федеральном уровне налоговые ставки на игорный бизнес были увеличены вдвое.

В связи с этим депутаты губернской думы также решили внести изменения в статью 2 Закона Самарской области «О ставках налога на игорный бизнес на территории Самарской области», чтобы обложить местные тотализаторы и букмекерские конторы двойным налогом. Комитет по бюджету рекомендовал принять законопроект на ближайшем пленарном заседании думы.