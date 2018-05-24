Областная прокуратура запретила строить крематорий на кладбище «Рубежное»
Надзорное ведомство внесло представление об отмене разрешения на строительство объекта.
Ранее в администрации Самары под руководством города Елены Лапушкиной прошла очередная встреча рабочей группы по вопросу строительства крематория на территории кладбища «Рубежное» с инициативной группой жителей поселка. По результатам предыдущей встречи в связи с обеспокоенностью жителей рабочая группа приняла решение обратиться в соответствующие органы для проведения проверки по факту законности выдачи разрешения на строительство крематория.
О результатах проверки рассказал начальник отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Иван Рагуля.
- Были допущены нарушения законодательства, которые не были учтены при выдаче разрешения. В связи с чем в адрес министра строительства Самарской области Александра Баландина внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства и отменить разрешение на строительство, - сказал Иван Рагуля.
Также на заседании рабочей группы обсудили ход ликвидации несанкционированных свалок в городе. Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов сообщил, что территория свалки в поселке Рубежном ежедневно находится под контролем – установлено видеонаблюдение, ограждение, информационные баннеры. Сейчас задымление, которое происходило на территории незаконной свалки и мешало местным жителям, ликвидировано. Город ищет средства на рекультивацию этой территории. Исследования воздуха на предмет загрязнения не показали превышения нормы. В ближайших планах мэрии – проведение радиологического обследования совместно со Роспотребнадзором.
По словам главы администрации Куйбышевского района Самары Александра Моргуна, на территорию свалки уже завозится новый грунт, чтобы подготовить его для дальнейшей рекультивации.
Также жители рассказали о своих предложениях по развитию общественных пространств в их микрорайоне. Они отметили, что готовы активно участвовать в этой работе, в том числе и финансово. Елена Лапушкина и Александр Моргун рассказали о программах, в рамках которых гражданские инициативы по благоустройству территории могут получить муниципальное или региональное софинансирование, а также консультативную помощь.
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