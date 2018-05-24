Расходы бюджета Самарской области увеличатся на 1,7 миллиарда рублей

Самарская область получит дополнительные средства федерального бюджета в размере почти двух миллиардов рублей. Более одного миллиарда планируют направить на строительство новых детских садов. 419,5 миллиона рублей областной бюджет рассчитывает получить уже в текущем году, еще 585,8 миллиона запланированы на 2019 год. Также федеральные средства направят на развитие сферы здравоохранения. В частности, на приобретение медицинских изделий для детских поликлиник и на оказание паллиативной помощи будет направлено 285 миллионов рублей

Еще 700 миллионов рублей выделят на строительство Фрунзенского моста. Дополнительно 116,4 миллиона рублей направят на берегоукрепление Саратовского водохранилища у села Рождествено. 273 миллиона рублей предусмотрено на монтаж и демонтаж строений и сооружений временного назначения для подготовки и проведения в Самаре игр Чемпионата мира по футболу.

Документ также содержит поправки в региональную казну, предусматривающие дополнительное финансирование по ряду направлений. Так, на создание дополнительных мест для детей в дошкольных учреждениях от двух месяцев до трех лет планируется дополнительно выделить 226 миллионов рублей в 2018 году и 315 миллионов - в 2019 году. Дополнительные средства регионального бюджета планируется направить на развитие материально-технической базы детских поликлиник, оснащение ФАПов, капремонт учреждений здравоохранения, образования и культуры, строительство спортивных объектов и площадок, обеспечение жильем детей-сирот. Деньги на эти цели планируют выделить из поступивших в казну налогов.

В результате дополнительные расходы областного бюджета в 2018 году вырастут на 1,7 миллиарда рублей и составят 153 миллиарда рублей, доходы – 150 миллиардов рублей, дефицит – 2,8 миллиарда рублей, или 2,15%, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.



Комитет по бюджету рекомендовал принять проект поправок на ближайшем пленарном заседании губернской думы сразу в двух чтениях.