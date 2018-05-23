Суперренгтен на колесах привезли в Самару

Во время Чемпионата мира по футболу все крупногабаритные грузы и автомобили, которые будут направляться в зону стадиона, пройдут специальный таможенный контроль. Грузы будут досматривать с помощью этого мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК).





- Комплекс проверяет содержимое рентгеном. Сверху опускается рукав, и комплекс проезжает мимо автомобиля, припаркованного для досмотра. По принципу действия это похоже на ленту в аэропорту, по которой через сканер проезжают чемоданы. Только в данном случае двигаться будет сам комплекс, - рассказал главный государственный инспектор отдела по применению инспекционно-смотровых комплексов Курской таможни Сергей Петраков.



























Изображение со сканера будет выводиться на мониторы, которые установлены внутри машины. Рядовой обыватель вряд ли сможет что-то понять по такой картинке. Для этого нужны специально обученные специалисты. Они приедут в Самару на поезде в четверг, 24 мая. В этот день комплекс будут тестировать. Эти же сотрудники Курской таможни привезут ключи для распломбировки МИДК. Поэтому в среду оценить комплекс в полной мере было нельзя.



Изображение со сканера будет выводиться на мониторы, которые установлены внутри машины. Рядовой обыватель вряд ли сможет что-то понять по такой картинке. Для этого нужны специально обученные специалисты. Они приедут в Самару на поезде в четверг, 24 мая. В этот день комплекс будут тестировать. Эти же сотрудники Курской таможни привезут ключи для распломбировки МИДК. Поэтому в среду оценить комплекс в полной мере было нельзя.



























Планируется, что по прибытии в Самару МИДК будет располагаться в районе Ракитовского шоссе на досмотровой площадке. Проверка автотранспорта начнется уже с пятницы, 25 мая. Объекты для досмотра будут определять сотрудники правоохранительных органов, отвечающие за обеспечение безопасности проведения Чемпионата мира.

- Комплекс предназначен для проверки именно крупногабаритных грузов. Аппарат позволяет находить взрывчатые вещества, наркотики, оружие, - отметил начальник информационно-технической службы Самарской таможни Александр Ефимов.