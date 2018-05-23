Самарских школьников кормили неправильными и просроченными продуктами

К таким выводам пришли сотрудники прокуратуры Самарской области после проверок образовательных организаций и комбинатов школьного питания.

Проверки проходили с января по май 2018 года на всей территории области, а итоги надзорное ведомство подвело во вторник, 22 мая. По информации начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Марии Кин, всего на территории региона было выявлено более 700 нарушений законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов, здоровья и жизни детей.

Список выявленных нарушений весьма солидный. Многие комбинаты школьного питания (КШП) не согласовывали меню с Роспотребнадзором. Как следствие, рацион школьников не соответствовал их возрасту. То есть во многих школах и детсадах, в том числе на территории Самары, детей кормили не допустимыми для них видами и количеством продуктов. Также прокуратура обнаружила, что во многих образовательных учреждениях отсутствовало 2-х разовое горячее питание, у продуктов истекли сроки годности. Кроме того, детям порой не дают достаточное количество времени для приема пищи. Например, в одной из школ Ленинского района Самары перемены длятся 10 минут вместо положенных 20-ти, говорит Мария Кин.

Не прошли проверку и помещения во многих школах и детсадах. Там был обнаружен грибок, обвалившаяся отделка на стенах, не было стеллажей для хранения посуды.

По результатам выявленных нарушений прокуратура Самарской области внесла 300 представлений в адрес КШП и руководства образовательных учреждений, а также возбудила более 20 административных дел. Однако надзорное ведомство не подало ни одного заявления в суд с требованием приостановить деятельность какого-либо КШП. По словам Марии Кин, прокуратура может настаивать на закрытии комбината школьного питания только в случае каких-либо особо вопиющих и серьезных нарушений, угрожающих жизни детей. Таких во время проверок прокуроры не обнаружили.

- За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководителями образовательных учреждений приняты меры по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщили sgpress.ru в департаменте образования Самары. - Внесены изменения в локальные акты, регулирующие организацию питания; увеличена продолжительность перемен для организации питания обучающихся; представлены документы, подтверждающие право обучающихся на бесплатное питание; приобретены стеллажи для хранения посуды.

Департамент образования также сообщил, что в соответствии с предписаниями прокуратуры Самары летом в образовательных учреждениях отремонтируют пищеблоки и установят необходимое технологическое оборудование. Допустившие нарушения КШП безнаказанными не останутся.

- Если поступает представление прокуратуры по нарушениям, связанным с качеством и безопасностью пищевых продуктов, нарушениям сроков годности продуктов, а также соответствию рационов питания возрастным категориям обучающихся, руководитель образовательного учреждения в обязательном порядке проводит претензионную работу с комбинатом питания, оказывающим услуги по организации питания, - сообщили в департаменте.