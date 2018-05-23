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Обманутые дольщики «Дубравы» получат квартиры в Волжском районе

Первые квартиры им могут предоставить уже в этом году.
 
Этот вопрос в министерстве строительства Самарской области обсудили во вторник, 22 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.
 
Коттеджный поселок является одним из самых сложных в губернии среди проблемных объектов долевого строительства. В правительстве Самарской области нашли инвестора - ООО «ДК «Древо», который согласился предоставить дольщикам жилье.
 
Решить проблемы дольщиков «Дубравы» планируется в период с 2018 по 2022 годы. На данный момент уже подписана дорожная карта, ее итогом должно стать распоряжение губернатора, подписание которого намечено на октябрь. Квартиры будут предоставляться в Волжском районе, в соответствии с денежными вложениями каждого дольщика, которые должны быть документально подтверждены. Объем обязательств, которые застройщик планирует взять на себя, составит более 700 милионов рублей.
 
Первые квартиры дольщикам планируется предоставить в 2019 году, при этом наиболее горящие вопросы могут быть решены уже до конца 2018 года.
 
Всего на данный момент в списке 315 человек. После состоявшегося собрания 99% дольщиков подписали согласие на удовлетворение прав квартирами.
 
Дата: 23 мая 2018 , 09:43
72
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: архив "СГ"
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