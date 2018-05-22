Прокуратура добивается закрытия 10 торговых центров в Самаре
Они не прошли проверки на противопожарную безопасность.
В прокуратуре Самарской области sgpress.ru сообщили, что надзорное ведомство в суде добивается закрытия торговых центров «Май», «Мега-Сити», «Московский», «Европа», «Захар», «Струковский», «Триумф», «ЦУМ Самара» и «Караван». Их владельцы должны устранить нарушения правил противопожарной безопасности.
В прокуратуре Самарской области sgpress.ru сообщили, что надзорное ведомство в суде добивается закрытия торговых центров «Май», «Мега-Сити», «Московский», «Европа», «Захар», «Струковский», «Триумф», «ЦУМ Самара» и «Караван». Их владельцы должны устранить нарушения правил противопожарной безопасности.
Между тем приставы уже опечатали несколько торговых центров в Самаре. В прокуратуре Самарской области поясняют, что это лишь обеспечительные меры, так как из-за нарушений находиться в указанных ТЦ небезопасно. Решения о закрытии этих центров самарские суды еще не вынесли. Если владельцы объектов оперативно устранят нарушения, то обеспечительные меры будут сняты и торговые центры откроются. Так произошло с ТЦ «Рента» на 16 километре Московского шоссе. Его собственники устранили все замечания по безопасности торгового центра, и прокуратура отозвала свои претензии.
Также следует отметить, что некоторые нарушения прокуроры совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Самарской области обнаружили лишь при повторных проверках самарских ТЦ. Например, 29 марта они посещали «Мега-Сити» впервые. Тогда они проверили насколько хорошо сотрудники кинокомплекса знают инструкцию о противопожарной безопасности.
- Угрозы жизни и здоровью людей в этом торговом центре нет. Все эвакуационные выходы из центра открыты, а системы пожаротушения работают, - резюмировал в тот день старший инспектор ГУ МЧС России по Самарской области Павел Догадаев.
Однако при повторной проверке вдруг выяснилось, что с сотрудниками кинокомплекса инструктажа по технике безопасности никто не проводил.
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