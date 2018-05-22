Самарская область получит почти два миллиарда рублей на строительство детсадов и Фрунзенского моста

Он провел встречи в различных министерствах и ведомствах, на которых, в том числе, обсуждались вопросы включения региона в государственные программы. Регион получит дополнительные средства федерального бюджета в размере почти двух миллиардов рублей.

Более одного миллиарда планируют направить на строительство новых детских садов. 419,5 миллиона рублей областной бюджет рассчитывает получить уже в текущем году, еще 585,8 миллиона запланированы на 2019 год.

Также федеральные средства направят на развитие сферы здравоохранения. В частности, на приобретение медицинских изделий для детских поликлиник и на оказание паллиативной помощи будет направлено 285 миллионов рублей

Еще 700 миллионов рублей выделят на строительство Фрунзенского моста. Дополнительно 116,4 миллиона рублей направят на берегоукрепление Саратовского водохранилища у села Рождествено.