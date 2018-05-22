Самарцам предлагают бесплатно посмотреть и обсудить фильм Федерико Феллини
2 июня в 16:00 киноклуб «Ракурс» в Самарской областной библиотеке (пр. Ленина, 14а) покажет фильм Федерико Феллини «Амаркорд» (16+).
Лекция с просмотром и обсуждением картины приурочена к ее 45-летию.
Как и в ряде других фильмов Феллини, полноправным музыку для «Амаркорда» написал великий композитор Нино Рота.
По словам организаторов показа, этот фильм - воспоминание маэстро Феллини о времени его взросления - 30-х годах муссолиниевской Италии. Здесь нашлось место и смешному, и буффонному, и саркастическому, и фантазийному, и чувственному. В результате получился шедевр, один из лучших фильмов всех времен и народов.
Премия «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.
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