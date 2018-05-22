Самарцам предлагают бесплатно посмотреть и обсудить фильм Федерико Феллини

Лекция с просмотром и обсуждением картины приурочена к ее 45-летию.

Как и в ряде других фильмов Феллини, полноправным музыку для «Амаркорда» написал великий композитор Нино Рота.

По словам организаторов показа, этот фильм - воспоминание маэстро Феллини о времени его взросления - 30-х годах муссолиниевской Италии. Здесь нашлось место и смешному, и буффонному, и саркастическому, и фантазийному, и чувственному. В результате получился шедевр, один из лучших фильмов всех времен и народов.

Премия «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.