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Главная/Лента новостей/

Самарцам предлагают бесплатно посмотреть и обсудить фильм Федерико Феллини

2 июня в 16:00 киноклуб «Ракурс» в Самарской областной библиотеке (пр. Ленина, 14а) покажет фильм Федерико Феллини «Амаркорд» (16+).
 
Лекция с просмотром и обсуждением картины приурочена к ее 45-летию.
 
Как и в ряде других фильмов Феллини, полноправным музыку для «Амаркорда» написал великий композитор Нино Рота.
 
По словам организаторов показа, этот фильм - воспоминание маэстро Феллини о времени его взросления - 30-х годах муссолиниевской Италии. Здесь нашлось место и смешному, и буффонному, и саркастическому, и фантазийному, и чувственному. В результате получился шедевр, один из лучших фильмов всех времен и народов.
 
Премия «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.
Дата: 21 мая 2018 , 19:50
211
Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: kinopoisk.ru
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