В Самаре покажут фильмы об искусстве и современной культуре



Картины разделены на два блока: «Искусство в кино» и «Кино в пространстве и времени» и будут демонстрироваться в галерее «Виктория» и кинотеатре «Художественный» соответственно.

Блок «Искусство в кино» составлен из документальных лент, рассказывающих о жизни выдающихся художников и деятелей современного искусства, а также игровых фильмов о разных художественных практиках. Среди картин, например, фестивальный блокбастер Юлиана Розефельдта «Манифесто» с Кейт Бланшет в главной роли.



Блок «Кино в пространстве и времени» - камерная антология современного экспериментального кино, в которую вошли высказывания режиссеров со всего мира на острые общественные темы и о природе искусства. Среди картин программы - документальная хроника «Аустерлиц» Сергея Лозницы о возможности сохранения памяти о трагедии Холокоста в превращенных в музеи нацистских концлагерях.

Расписание:

23 мая, среда, 19:00

галерея «Виктория»

«Манифесто»

Режиссер: Юлиан Розефельдт. Австралия, Германия, 2016. 95 мин. 16+

24 мая, четверг, 19:00

галерея «Виктория»

«В поисках “Рокки II”»

Режиссер: Пьер Бисмут. Германия, 2016. 93 мин. 12+

24 мая, четверг, 19:00

кинотеатр «Художественный»

«Гипернормализация»

Режиссер: Адам Кёртис. Великобритания. 2016. 166 мин. 16+

25 мая, пятница, 19:00

галерея «Виктория»

«Каттелан. Ушел скоро буду»

Режиссер: Мора Аксельрод. США, 2016. 95 мин. 18+

26 мая, суббота, 17:00

кинотеатр «Художественный»

«Доусон: Застывшее время»

Режиссер: Билл Моррисон. США, 2016. 120 мин. 6+

26 мая, суббота, 19:00

галерея «Виктория»

«Бойс»

Режиссер: Андрес Файель. Германия, 2017. 107 мин. 18+

27 мая, воскресенье, 17:00

кинотеатр «Художественный»





«Аустерлиц»

Режиссер Сергей Лозница. Германия, 2016. 94 мин. 12+

27 мая, воскресенье, 19:00

галерея «Виктория»

«Хокни»

Режиссер: Рэнделл Райт. Великобритания, 2014. 112 мин. 18+