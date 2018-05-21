В Самаре покажут фильмы об искусстве и современной культуре
С 23 по 27 мая Музей современного искусства «Гараж» представит в галерее «Виктория» и кинотеатре «Художественный» фильмы об искусстве и современной культуре из программы кинофестиваля Garage Screen Film Festival.
Картины разделены на два блока: «Искусство в кино» и «Кино в пространстве и времени» и будут демонстрироваться в галерее «Виктория» и кинотеатре «Художественный» соответственно.
Блок «Кино в пространстве и времени» - камерная антология современного экспериментального кино, в которую вошли высказывания режиссеров со всего мира на острые общественные темы и о природе искусства. Среди картин программы - документальная хроника «Аустерлиц» Сергея Лозницы о возможности сохранения памяти о трагедии Холокоста в превращенных в музеи нацистских концлагерях.
Картины разделены на два блока: «Искусство в кино» и «Кино в пространстве и времени» и будут демонстрироваться в галерее «Виктория» и кинотеатре «Художественный» соответственно.
Блок «Искусство в кино» составлен из документальных лент, рассказывающих о жизни выдающихся художников и деятелей современного искусства, а также игровых фильмов о разных художественных практиках. Среди картин, например, фестивальный блокбастер Юлиана Розефельдта «Манифесто» с Кейт Бланшет в главной роли.
Блок «Кино в пространстве и времени» - камерная антология современного экспериментального кино, в которую вошли высказывания режиссеров со всего мира на острые общественные темы и о природе искусства. Среди картин программы - документальная хроника «Аустерлиц» Сергея Лозницы о возможности сохранения памяти о трагедии Холокоста в превращенных в музеи нацистских концлагерях.
Расписание:
23 мая, среда, 19:00
галерея «Виктория»
«Манифесто»
Режиссер: Юлиан Розефельдт. Австралия, Германия, 2016. 95 мин. 16+
24 мая, четверг, 19:00
галерея «Виктория»
«В поисках “Рокки II”»
Режиссер: Пьер Бисмут. Германия, 2016. 93 мин. 12+
24 мая, четверг, 19:00
кинотеатр «Художественный»
«Гипернормализация»
Режиссер: Адам Кёртис. Великобритания. 2016. 166 мин. 16+
25 мая, пятница, 19:00
галерея «Виктория»
«Каттелан. Ушел скоро буду»
Режиссер: Мора Аксельрод. США, 2016. 95 мин. 18+
26 мая, суббота, 17:00
кинотеатр «Художественный»
«Доусон: Застывшее время»
Режиссер: Билл Моррисон. США, 2016. 120 мин. 6+
26 мая, суббота, 19:00
галерея «Виктория»
«Бойс»
Режиссер: Андрес Файель. Германия, 2017. 107 мин. 18+
27 мая, воскресенье, 17:00
кинотеатр «Художественный»
«Аустерлиц»
Режиссер Сергей Лозница. Германия, 2016. 94 мин. 12+
27 мая, воскресенье, 19:00
галерея «Виктория»
«Хокни»
Режиссер: Рэнделл Райт. Великобритания, 2014. 112 мин. 18+
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