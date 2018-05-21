В Самаре предлагают отменить арендную плату за участки под семейные захоронения

В «Ритуале» предлагают внести ряд изменений в областной закон о родовых захоронениях. По закону в регионе на кладбищах можно создавать новые семейные захоронения или хоронить усопших в уже существующие. Однако, по словам сотрудников «Ритуала», зимой в период обильных снегопадов находить уже существующие семейные могилы сложно. Поэтому предлагается в зимнее время запретить захоронение усопших в уже существующие могилы.

Также представители «Ритуала» посетовали на то, что иногда в местах семейных захоронений новые могилы делают не рядом с существующими, а значительно дальше. Таким образом, на кладбищах появляются пустующие участки, на которых уже никого похоронить нельзя. Поэтому предлагается обязать жителей хоронить родственников рядом с уже существующими могилами.

В понедельник, 21 мая, на заседании думского комитета по местному самоуправлению депутаты в целом одобрили проект поправок, но внесли и свои предложения. Например, отменить арендную плату за участки под семейные захоронения и ввести систему единоразового платежа. Документ предстоит изучить правительству Самарской области и прокуратуре.