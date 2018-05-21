При досрочном увольнении главы Самары нового мэра предлагают выбирать в течение шести месяцев

В Самаре отсутствуют официальные сроки, в которые, в случае досрочного прекращения полномочий действующего главы города, необходимо найти нового мэра. В городской думе предложили в таких случаях проводить конкурс по выбору мэра Самары в течение полугода. Комитет по местному самоуправлению губдумы поддержал эту инициативу и рекомендовал принять ее на ближайшем пленарном заседании.