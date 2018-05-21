С 25 мая самарские таможенники будут осматривать грузы с помощью спецоборудования

Во время Чемпионата мира по футболу все крупногабаритные грузы и автомобили, которые будут направляться в зону стадиона, пройдут специальный таможенный контроль. Грузы будут досматривать с помощью МИДК, который проверяет содержимое рентгеном. По полученному изображению инспекторы таможенной службы смогут оперативно выявить запрещенные к ввозу товары.

Планируется, что по прибытии в Самару МИДК будет располагаться в районе Ракитовского шоссе. Проверка автотранспорта начнется уже с пятницы, 25 мая, объекты для досмотра будут определяться сотрудниками правоохранительных органов, отвечающих за обеспечение безопасности проведения Чемпионата мира.