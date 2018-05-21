В Самаре полицейские нашли больше двух килограммов синтетического наркотика





По информации ГУ МВД РФ по Самарской области, ранее полицейские задержали 26-летнюю жительницу Самары по подозрению в торговле наркотиками. У нее в сумке нашли более одного килограмма запрещенных веществ. Полицейские выяснили, что девушка собиралась продать еще более крупную партию. Синтетические наркотики они нашли в ее тайнике на проспекте Кирова.

Подозреваемая арестована, полицейские ищут канал поставки запрещенных веществ на территорию Самары, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.